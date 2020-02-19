شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يعاود الانخفاض – تحليل صباحي – 19-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل المؤشر خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -0.17% بما يعادل -13.621 نقطة، وذلك وسط تواصل الضغط السلبي لتداولاته أدنى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، امام وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للمؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 8,000.33، ليستهدف مستوى الدعم القريب 7,800.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,700.00 ومستوى المقاومة 7,924.14.