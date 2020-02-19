شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات في مجملها إيجابية مع التفاؤل الحذر بتباطؤ وتيرة الإصابة بفيروس كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثالث جلسات الأسبوع على تباين في الأداء اليوم الأربعاء في مجملها إيجابية مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الصينية، الاسترالية والنيوزيلندية بالإضافة إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج، بينما انخفض مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية عقب إعلان كوريا عن 15 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا، بينما أكدت الحكومة الصينية على تباطؤ وتيرة الإصابة بالفيروس التاجي.

هذا وقد أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين منذ قليل عن 1,749 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، وذلك بانخفاض عن 1,886 حالة تم الإعلان عنها أمس الثلاثاء، الأمر الذي أظهر أدنى معدل للإصابات الجديدة بالفيروس التاجي في الصين منذ 29 من كانون الثاني/يناير، بينما ارتفع عدد القتلى من جراء الفيروس القاتل الذي انتشر بالفعل في أكثر من 24 دولى أخرى، إلى أكثر من ألفان شخص.

ويذكر أن بنك الصين الشعبي (البنك المركزي الصيني) قام الاثنين الماضي بخفض فائدة القروض متوسط الآجل بواقع عشرة نقطة أساس إلى 3.15% من 3.25%، الأمر الذي يمهد لخفض المركزي الصيني لأسعار الفائدة الرئيسية غداً الخميس وسط التوقعات بتكثيف صانعي السياسة النقدية لدى بنك الصين الشعبي إجراءات تخفيف السيولة وظروف التمويل في مواجهة الضغوط المالية على أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم من جراء انتشار كورونا.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني صدور قراءة الميزان التجاري والتي أظهرت اتساع العجز إلى 1,313 مليار ين مقابل 155 مليار ين في كانون الأول/ديسمبر، أسوء من التوقعات التي أشارت لعجز 1,685 مليار ين، وذلك مع أظهر القراءة السنوية للصادرات والواردات تقلص التراجع دون التوقعات، وبالتزامن مع أظهر القراءة الجوهرية لطلبات الآلات تراجعاً 12.5% مقابل ارتفاع 18.0% في تشرين الثاني/نوفمبر. أسوء من التوقعات التي أشارت لتراجع 9.0%.

كما تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة المؤشرات القائدة من قبل معهد ملبورن والتي أظهرت ارتفاعاً 0.1% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في كانون الأول/ديسمبر، وجاء ذلك قبل الكشف عن بيانات سوق العمل الاسترالي مع صدور قراءة مؤشر أسعار الأجور والتي أظهرت استقرار نمو عند 0.5% متوافقة مع التوقعات خلال الربع الرابع،، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 2.2% أيضا متوافقة مع التوقعات.

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وفي سياق أخر، يتطلع المستثمرين في وقت لاحق اليوم لكشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 28-29 كانون الثاني/يناير، والذي أقر من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي البقاء على أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية عند ما بين 1.50% و1.75% للاجتماع الثالث على التوالي آنذاك.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.54% ليربح 8.96 نقطة ويصل إلى المستوى 1,674.67، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.71% ليربح هو الأخر 165.80 نقطة ويصل إلى المستوى 23,359.60.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً خلال تداولات جلسة هي الأخرى، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.55% ليربح 22.51 نقطة ويصل إلى المستوى 4,080.02، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.30% ليربح هو الأخر 8.92 نقطة ويصل إلى المستوى 2,993.89.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.55% ليربح 152.37 نقطة ويصل إلى المستوى 27,682.57، بينما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.19% ليخسر 4.25 نقطة ويصل إلى المستوى 2,204.63.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.30% ليربح 36.20 نقطة ويصل إلى المستوى 11,972.04، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.08% ليربح هو الأخر 5.90 نقطة ويصل إلى المستوى 7,119.60.