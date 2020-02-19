شكرا لقرائتكم خبر عن غدا..المصرية للاتصالات تعلن عن نتائج أعمالها لعام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعلن الشركة المصرية للاتصالات عن نتائج أعمالها للعام الماضى 2019 غدا الخميس، وسط توقعات من المحللين عن تحقيق ارتفاع فى إجمالى إيرادات الشركة بنسبة 10%؜ و زيادة فى الأرباح التشغيلية قد تصل الى 40% خلال العام هذا بالاضافة الى مؤشرات إيجابية لنتائج اعمال الشركة بشكل عام.

و سيطرت حالة من التفاؤل على عدد من المحللين الماليين بشركات مالية وبنوك استثمار مختلفة، وعلى رأسها فاروس، ونعيم، وسى اى كابيتال، بخصوص نتائج أعمال شركة المصرية للاتصالات والتى من المقرر إعلانها نهاية الأسبوع الجارى.

وكشفت توقعات المحللين عن وجود ارتفاع فى إجمالى إيرادات الشركة بنسبة 10%؜ خلال عام 2019، وأن تصل الإيرادات إلى 25 مليار جنيه بنتائج أعمال ومؤشرات قوية لشركة المصرية للاتصالات لعام 2019 وذلك طبقا لأداء المصرية للاتصالات واستثماراتها خلال العام الماضي.

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وقال مصدر مسئول إنه من المتوقع أن تشهد صافى الأرباح زيادة ملحوظة لعام 2019، على الرغم من قيام الشركة باستثمار 1.5 مليار جنيه تكلفة برنامج المعاش المبكر الذى أطلقته الشركة للعاملين خلال العام الماضي.

توقع بنكى الاستثمار "سى اى كابيتال" و"بلتون" ان تشهد نتائج اعمال المصرية للاتصالات لعام 2019 زيادة فى الأرباح التشغيلية قد تصل الى 40% خلال العام هذا بالاضافة الى مؤشرات إيجابية لنتائج اعمال الشركة بشكل عام والتى سوف يتم الإعلان عنها خلال الاسبوع الجاري.

وأضاف البنكين ان نتائج اعمال الشركة فد تشهد زيادة على كافة المستويات سواء لإجمالى الإيرادات او صافى الارباح وكذلك الارباح التشغيلية بنسب إيجابية وذلك وفقا لأداء الشركة المالى والتشغيلى لعام 2019.