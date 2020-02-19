شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار الاسترالي لأول مرة في خمسة جلسات أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأدنى له منذ العاشر من شباط/فبراير الجاري أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح والكشف عن محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي.

في تمام الساعة 02:26 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.16% إلى مستويات 0.6697، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6686، بعد أن حقق الزوج الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6701، بينما حقق الأدنى له عند 0.6684.

هذا قد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة المؤشرات القائدة من قبل معهد ملبورن والتي أظهرت ارتفاعاً 0.1% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وجاء ذلك قبل الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة مؤشر أسعار الأجور والتي أظهرت استقرار نمو عند 0.5% متوافقة مع التوقعات خلال الربع الرابع،، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 2.2% أيضا متوافقة مع التوقعات.

Advertisements

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر أسعار المنتجين والذي يعد مؤشر مبدئي للتضخم والتي قد تعكس استقرار النمو عند 0.1% مقابل خلال كانون الأول/ديسمبر، بينما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 0.2% مقابل 0.1%، وذلك بالتزامن مع حديث عضوة اللجنة الفيدرالية ورئيسة بنك كليفلاند الاحتياطي الفيدرالي لوريتا ميستر في منتدى النساء التنفيذيات في فيلادلفيا.

كما يأتي ذلك أيضا بالتزامن مع الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة كل من مؤشر المنازل المبدوء إنشائها ومؤشر تصريح البناء ووسط التوقعات بأن تعكس قراءة مؤشر تصاريح البناء ارتفاعاً 2.1% إلى نحو 1,450 ألف تصريح مقابل تراجع 3.9% عند 1,416 ألف تصريح في كانون الأول/ديسمبر، بينما قد تعكس قراءة مؤشر المنازل المبدوء إنشائها تراجعاً 12.0% إلى نحو 1,415 ألف منزل مقابل ارتفاع 16.9% عند 1,608 ألف منزل.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد حديث لعضوان آخران في اللجنة الفيدرالية كل من رئيس بنك مينيابوليس الاحتياطي الفيدرالي نيل كاشكاري في الندة السنوية الثانية عشرة للزراعة في ولاية مينيسوتا، وذلك قبل أن يلقي نائب محافظ الاحتياطي الفيدرالي دالاس روبرت كابلان خطاباً تحت عنوان "عرض من قبل الاحتياطي الفيدرالي" في معهد الأراضي الحضرية في شمال تكساس في دالاس.

وصولاً إلى الحدث المرتقب اليوم وهو كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 28-29 كانون الثاني/يناير، والذي أقر من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي البقاء على أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية عند ما بين 1.50% و1.75% للاجتماع الثالث على التوالي آنذاك.