شكرا لقرائتكم خبر عن اتساع العجز في الميزان التجاري لليابان دون التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت اتساع العجز إلى ما قيمته 1,313 مليار ين مقابل 155 مليار ين في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع العجز إلى 1,685 مليار ين، كما أوضحت القراءة المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته اتساع العجز إلى ما قيمته 224 مليار ين مقابل 107 مليار ين في كانون الأول/ديسمبر، أيضا بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع العجز إلى 550 مليار ين.

وجاء ذلك مع أظهر القراءة السنوية للصادرات تقلص التراجع إلى 2.6% مقابل 6.3% في القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع التراجع إلى 7.3%، كما أوضحت القراءة السنوية للواردات تقلص التراجع إلى 3.6% مقابل 4.9% في القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر، أيضا بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 2.0%.