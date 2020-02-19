شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الخشب 20 % بسبب الدولار وتوقف الاستيراد خلال الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محسن تاجورى نائب رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الخشب من المتوقع أن تنخفض بنحو 15 إلى 20% خلال الفترة المقبلة، نتيجة تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه على مدار الأيام الماضية والذى سيساهم في مضاعفة الواردات من الخشب بأسعار تنافسية للسوق المحلى، خاصة وأننا نستورد جميع احتياجاتنا السوق المحلى من الخشب من الخارج، وتأتى في مقدمة الدول رومانيا، ويوغسلافيا، وكرواتيا، وأفريقيا، وفرنسا.

وأضاف تاجورى فى تصريح خاص لـ " الخليج 365" ، أن استيراد الخشب يتوقف خلال فترة الشتاء ما يقرب من 4 أشهر نتيجة توقف "المناشير " فى الدول التى نستورد منها عن قطع الأشجار التي يكسوها الثلوج ولا تستطيع نشر أي كميات من الخشب إلا بعد دخول فصل الصيف ونزول الثلوج من الأشجار لبدء العمل فيها، موضحا أن فترة الشتاء تعتبر " عجاف " عن استيراد الخشب، ونعاود تكثيف الاستيراد على مدار العام لتعويض الكميات التي يحتاجها السوق المحلى فى الشتاء.

وأشار نائب رئيس شعبة المستوردين، إلى أن أزمة الصين تؤثر على مستوردى الأخشاب وهناك تعاقدات استيرادية على شحنات من نوعية " ام دى اف " و " اتش دى اف " متوقفة حاليا عن الدخول للسوق المحلى، خاصة وأن المصانع فى مدينة ووهان التى انتشر بها الفيروس، وقام أصحاب المصانع بوضع الرسائل المتعاقد عليها فى كراتين محفوظة وإغلاق المصنع عليها لحين فك الحظر والقضاء على الوباء وإعادة الشحن إلى مصر مرة أخرى.

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من الجدير بالذكر، أن أسعار الدولار شهدت تراجعا ملحوظا على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، واستقر سعر الدولار اليوم فى بعض البنوك العاملة فى مصر، خلال تعاملات اليوم وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع.