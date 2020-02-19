شكرا لقرائتكم خبر عن "ناسداك" يحقق إغلاقا قياسياً..والأسهم الأمريكية تقلص خسائرها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء "وول ستريت" خلال تعاملات الثلاثاء وسط ميل المؤشرات الرئيسية نحو الانخفاض، لكن "ناسداك" تمكن من محو خسائره وأغلق على استقرار محققا أعلى إغلاق تاريخي جديد.



وأكدت الحكومة الصينية على أن وتيرة الإصابة بالفيروس التاجي تباطأت بالفعل، لكن أعداد الوفيات ارتفعت إلى 1921 حالة بينما أصيب ما يقرب من 75 ألفاً آخرين.



وتأثرت أسهم الشركة اليوم بالمخاوف من فيروس كورونا واحتمالية تضرر أنشطتها التجارية بسببه خلال الربع الأول من العام الجاري، وهذا ما جاء في بيان "آبل" بأنها لا تتوقع بلوغ مستهدف إيراداتها الفصلية بسبب المرض.



وفي سوق الخام، استقر سعر "ويست تكساس" عند الإغلاق مسجلاً 52.05 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 52.4 دولار وأقل سعر عند 50.8 دولار.

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وارتفع "برنت" بنسبة 0.1% مغلقا عند 57.75 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 57.5 دولار وأقل سعر عند 56.3 دولار.



وفي ختام الجلسة، انخفض "داو جونز" بنسبة 0.5% (ما يعادل 166 نقطة) إلى 29232 نقطة، وسجل اعلى مستوى في الجلسة عند 29330 نقطة وأقل مستوى عند 29117 نقطة.



وتراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.2% (ما يعادل عشر نقاط) إلى 3370 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3375 نقطة وأقل مستوى عند 3355 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنقطة واحدة إلى 9732 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 9747 نقطة وأقلا مستوى عند 9675 نقطة.