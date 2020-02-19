شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "آبل" يغلق على انخفاض بعد بيان الشركة حول "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "آبل" خلال تعاملات الثلاثاء عقب بيان الشركة بشأن انتشار فيروس "كورونا" ومدى تأثير المرض على أعمالها في الصين على وجه الخصوص.



وذكرت الشركة الأمريكية في بيان أنها لا تتوقع بلوغ هدفها بشأن الإيرادات الفصلية خلال الربع السنوي الأول المنتهي في الحادي والثلاثين من مارس/آذار القادم، كما أنه وتيرة أنشطتها وعمل موظفيها بالصين لا تزال متأثرة بفيروس "كورونا".



وانخفضت أيضا أسهم شركات الرقائق الإلكترونية الموردة للمكونات المستخدمة في صناعة منتجات "آبل" متأثرة ببيان الأخيرة.

Advertisements



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "آبل" بنسبة 1.8% وأغلق الجلسة عند 319 دولارا، وسجل اعلى سعر عند 319.7 دولار وأقل سعر عند 314.6 دولار.



وعلى أثر هذا التراجع، تراجعت "آبل" من حيث القيمة السوقية إلى المرتبة الثانية لتترك المركز الأول لمواطنتها "مايكروسوفت"، لكن الشركتين لا زالتا أعلى التريليون دولار.



وحققت "آبل" قيمة سوقية بنحو 1.396 تريليون دولار خلف "مايكروسوفت" التي بلغت قيمتها السوقية مستوى 1.425 تريليون دولار.