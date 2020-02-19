«مدن»: تمكين رائدات الأعمال لإنشاء تجمعات صناعية متخصصة

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جاء ذلك خلال مشاركة «مدن» بجناح ضمن مبادرة «تجسير 2020»، التي دشنتها غرفة الشرقية برعاية وتشريف صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف.
وأوضح السالم أن إستراتيجية «مدن» لتمكين الصناعة ترتكز على الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، والتكامل مع الجهات الحكومية والرسمية للمساهمة في زيادة المحتوى المحلي بالصناعات المحلية، وذلك من خلال مجموعة الخدمات والمنتجات، التي تقدمها برؤية مبتكرة لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية في مدنها الصناعية، ووفق مبادراتها ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية «ندلب».
ولفت إلى أن «مدن» تدعم تنمية دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمدن الصناعية في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال تمويل ما بين 150 إلى 250 مشروعا، وتقديم خدمات بناء القدرات لما يقارب 300 مستفيد.
وقال السالم: إن «مدن» نجحت خلال الفترة الماضية في جذب استثمارات محلية وعالمية نوعية تعزز المحتوى المحلي، كان أبرزها إطلاق تعاون مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية للمساهمة في توطين 50% من حجم الإنفاق العسكري، وتوفير خيارات ومنتجات متعددة للمستثمرين لخلق تجمعات صناعية في القطاعات العسكرية، وتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة صينية لإنشاء مصنع متخصص في معالجة الأحجار في المدينة الصناعية الثانية بالدمام لدعم قطاع التعدين، واتفاقية مع شركة صينية أخرى، حيث تم تخصيص مساحة قدرها مليون م² في المدينة الصناعية الثالثة بالدمام لجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة.
واستعرض السالم أبرز المشروعات الجديدة بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام ومنها اكتمال إنشاء 15 مصنعاً جاهزاً بمساحة 1500متر مربع.
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