شكرا لقرائتكم خبر عن «باغاني» تفتتح في دبي أول مكتب إقليمي لها في المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت «باغاني» (Pagani)، الشركة الإيطالية المصنّعة للسيارات الفارهة الخارقة، التوسّع في الشرق الأوسط واختيار دبي لافتتاح أوّل مكتب إقليمي لها في المنطقة. ومن شأن هذا المكتب أن يشكّل استوديو التخصيص الأوّل في المنطقة، حيث يتيح تجربة شاملة للعلامة.

وصرّح هوراسيو باغاني، المؤسس ورئيس المصممين - باغاني أوتوموبيلي إس بي إيه، قائلاً: «تتمتّع علامة باغاني بعلاقة عميقة مع العملاء في هذه المنطقة، التي تُعدّ منطقة أساسية لشركتنا، ولا شكّ في أنّ افتتاح مكتب إقليمي للعلامة يمثّل التزامنا تجاه عملائنا الأوفياء وعملائنا المحتملين على حدّ سواء. وتبقى مهمّتنا تطوير حضور قويّ للمصنع فضلاً على تطوير شبكة قوية من الوكلاء ومراكز خدمة ما بعد البيع، كما ويبقى هدفنا منح عملائنا الأوفياء أفضل تجربة ممكنة».

وعلّق منصور الياسين، رئيس قسم المبيعات لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: «يُعد افتتاح مكتبنا الجديد في الشرق الأوسط خطوة طبيعية في مسيرتنا الساعية إلى تعزيز مكانة العلامة، ولكن الأهمّ من ذلك هو أنّه يمثل إنجازاً مهماً إذ يضع تجربة «أتولييه مودينيسي» على مقربة من قاعدة العملاء المحليين، فضلاً على كونه استثماراً للعلامة في المنطقة».

وقالت خديجة البستكي، المديرة التنفيذية لحي دبي للتصميم،: «يسعدنا انضمام شركة باغاني أوتومومبيلي إلى مجتمع d3، الذي يضمّ مجموعة من كبرى شركات التصميم والفخامة الرائدة في العالم. 3، نتطلّع قدماً إلى دعمها في نموّها ونجاحاتها في الشرق الأوسط».