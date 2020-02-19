«باغاني» تفتتح في دبي أول مكتب إقليمي لها في المنطقة

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وصرّح هوراسيو باغاني، المؤسس ورئيس المصممين - باغاني أوتوموبيلي إس بي إيه، قائلاً: «تتمتّع علامة باغاني بعلاقة عميقة مع العملاء في هذه المنطقة، التي تُعدّ منطقة أساسية لشركتنا، ولا شكّ في أنّ افتتاح مكتب إقليمي للعلامة يمثّل التزامنا تجاه عملائنا الأوفياء وعملائنا المحتملين على حدّ سواء. وتبقى مهمّتنا تطوير حضور قويّ للمصنع فضلاً على تطوير شبكة قوية من الوكلاء ومراكز خدمة ما بعد البيع، كما ويبقى هدفنا منح عملائنا الأوفياء أفضل تجربة ممكنة».
وعلّق منصور الياسين، رئيس قسم المبيعات لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: «يُعد افتتاح مكتبنا الجديد في الشرق الأوسط خطوة طبيعية في مسيرتنا الساعية إلى تعزيز مكانة العلامة، ولكن الأهمّ من ذلك هو أنّه يمثل إنجازاً مهماً إذ يضع تجربة «أتولييه مودينيسي» على مقربة من قاعدة العملاء المحليين، فضلاً على كونه استثماراً للعلامة في المنطقة».
وقالت خديجة البستكي، المديرة التنفيذية لحي دبي للتصميم،: «يسعدنا انضمام شركة باغاني أوتومومبيلي إلى مجتمع d3، الذي يضمّ مجموعة من كبرى شركات التصميم والفخامة الرائدة في العالم. 3، نتطلّع قدماً إلى دعمها في نموّها ونجاحاتها في الشرق الأوسط».
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