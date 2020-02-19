شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الجبر التجارية تحتفي بإطلاق كيا سيلتوس في السوق السعودي والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت شركة الجبر التجارية وكلاء سيارات كيا موتوز في المملكة رسميا عن وصول سيارة كيا سيلتوس إلى السوق السعودي، بعد ترقب لوصول هذه السيارة التي تم الكشف عنها في كبرى معارض السيارات حول العالم ومنها معرض جدة الدولي للسيارات الذي اختتم مؤخرا، وحظيت بإعجاب واسع بتصميمها الرائع ومواصفاتها المميزة.

وشهدت المعارض الرئيسية للشركة في الرياض والدمام وجدة حفل تدشين السيارة في السوق السعودي، بحضور كبار المسؤولين في شركة الجبر التجارية وعدد كبير من المهتمين بقطاع السيارات الذين حرصوا على الحضور وتوثيق الإعلان عن البدء في طرح السيارات أمام العملاء.

وتضم سيارة كيا سيلتوس الجديدة مزايا وعناصر سلامة وتقنيات في غاية التطور على المستوى العالمي بالنسبة لفئة سيارات الدفع الرباعي «إس يو في» المتعددة الاستخدامات والمدمجة.

وبهذه المناسبة قدم الرئيس التنفيذي للعمليات الأستاذ وائل بغدادي شكره لكافة من شارك الشركة احتفالها بهذا الحدث، مرحبا بكافة العملاء والزوار في معارض شركة الجبر التجارية في مختلف مدن المملكة للاطلاع بشكل أكبر على سيارة كيا سيلتوس وما تضمه بين جوانبها من مواصفات مميزة، وتصميم جذاب، مشيرا إلى أن شركة كيا موتورز تستهدف في هذه السيارة فئة الشباب حيث إنها مزودة بأحدث التقنيات وأدوات السلامة.