شكرا لقرائتكم خبر عن «التجربة الكورية» على طاولة المؤتمر الوطني للجودة والان نبدء بالتفاصيل

يستعرض المؤتمر الوطني السابع للجودة، الذي تنظمه الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة برعاية وزير التجارة والاستثمار د. ماجد القصبي، خلال الفترة من 25 إلى 27 فبراير الحالي، بجدة، التجربة الكورية في الجودة والتميز المؤسسي، وكيفية التحول الاقتصادي في فترة وجيزة.

وخصص المؤتمر أولى جلساته لعرض «التجربة الكورية»، ويتحدث في تلك الجلسة رئيس المنظمة الآسيوية للجودة، الرئيس السابق للجمعية الكورية للجودة د. وان سيون شن في ورقة عمل بعنوان «الأسلوب الكوري للجودة المستدامة.. القيادة والإستراتيجيات»، فيما يتحدث رئيس منظمة شهادات الاختبار الكورية د. تشوي كابهونغ في ورقة عمل بعنوان «نظام المواصفات الوطنية ودوره الحيوي في البنية التحتية للجودة بكوريا الجنوبية»، كما يتحدث عن إستراتيجية شركة سامسونج للتميز في الجودة كلٌ من نائب رئيس المركز العالمي لخدمة العملاء شركة سامسونج للإلكترونيات د. يونقجن سوه، وكبير مستشاري الجودة والابتكار سون صن شيم.

ويشهد المؤتمر ورشة عمل متخصصة تتناول تطبيق سياسة الجودة الكورية في عصر الجيل الرابع للجودة، يقدمها د. وان سيون شن. كما يتضمن المؤتمر العديد من الجلسات وورش العمل، التي تحظى بمشاركة متحدثين وخبراء محليين ودوليين، لمناقشة وعرض الخبرات والتجارب المحلية والدولية والاستفادة منها للارتقاء بثقافة الجودة ومستوى الخدمات والمنتجات.