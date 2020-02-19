«كفاءة»: 4 مراحل لضمان سخان مياه قليل الاستهلاك طويل الأمد

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حدد المركز السعودي لكفاءة الطاقة «كفاءة»، أهم 4 مراحل لصيانة السخان؛ من شأنها أن تضمن البقاء لفترة أطول، وتساهم في ترشيد الكهرباء. وأكد مختصون في كفاءة، أن الصيانة الدورية تشمل عدة أمور؛ من أهمها: الفحص الظاهري للسخان للتأكد من عدم وجود صدأ في الهيكل قد يؤدي إلى تسرب الماء، وفحص آليات الماء، والتأكد من عدم وجود تسريب، وكذلك فحص الأسلاك والتأكد من تثبيتها، بالإضافة إلى فحص قطب التسخين، والتأكد من عدم وجود ترسبات أملاح مما يعيق عملية التسخين بشكل جيد.

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