شكرا لقرائتكم خبر عن سوق الأسهم يغلق منخفضا %0.2 والان نبدء بالتفاصيل

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية أمس منخفضا 13.62 نقطة ليقفل عند مستوى 7858.93 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.4 مليار ريال. وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 96 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 125 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 68 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 118 على تراجع. وأنهى مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو» تعاملات أمس منخفضا 33.67 نقطة ليقفل عند مستوى 7714.98 نقطة، وبتداولات تجاوزت 24 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 440 ألف سهم تقاسمتها 1543 صفقة. وشهدت عدة أسهم تداولات نشطة مقارنة بمتوسط التداولات لآخر 3 أشهر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سوق الأسهم يغلق منخفضا %0.2 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.