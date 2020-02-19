شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم لدعم الاقتصاد الوطني وتلبية متطلبات التنمية والان نبدء بالتفاصيل

وقعت الهيئة العامة للموانئ «موانئ» أمس، مذكرة تفاهم مع هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة وذلك بمقرها الرئيس بالرياض، ووقع المذكرة كل من رئيس الهيئة العامة للموانئ م. سعد الخلب، والأمين العام لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة مهند هلال.

ويأتي ذلك استمرارا للجهود التي تبذلها الهيئتان للعمل سويا كمنظومة واحدة نحو تحقيق الأهداف الإستراتيجية الوطنية في أن تكون الموانئ السعودية الأولى إقليميا ورائدة عالميا وتعزيز مكانة المملكة كمحرك رئيس للتجارة الدولية ومنصة لوجستية عالمية، تماشيا مع أهداف وركائز رؤية 2030.

وتهدف المذكرة إلى تحقيق أعلى مستوى من التعاون والتنسيق وتوحيد الجهود المشتركة بين الجهات ذات العلاقة، بما يخدم المصلحة العامة نحو دعم الاقتصاد الوطني وتلبية متطلبات التنمية.

وأكد رئيس الهيئة العامة للموانئ، أن توقيع الاتفاقية سيُسهم في تعزيز التعاون وتوحيد الجهود المشتركة بين منظومة العمل في الموانئ التابعة للهيئة العامة للموانئ وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، تحقيقا لتطلعات القيادة الرشيدة وفق رؤية بلادنا الطموحة في أن تكون المملكة منصة لوجستية عالمية ومحورا فريدا يربط قارات العالم الثلاث.

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وأضاف: إن العمل بين الهيئتين يتم وفق عمل تكاملي لتعزيز المزايا التشغيلية والتعاقدية والاستثمارية في جميع الموانئ السعودية؛ بما يخدم في ربط طرق التجارة البحرية وزيادة حصة الصادرات والواردات الوطنية غير النفطية.

وأشار الخلب إلى أن العمل يجري حاليا على قدم وساق لتشكيل قوة ساحلية وواجهة بحرية للاستفادة المثلى من الموقع الإستراتيجي للمملكة عبر ساحل البحر الأحمر الذي يمر منه ما يزيد على 13% من حجم التجارة البحرية العالمية.

وتنص مذكرة التفاهم المشتركة على مناقشة خطط التوسع في الموانئ السعودية والتسويق المشترك في المحافل الدولية والمعارض، ومشاركة الخطط الإستراتيجية للخدمات اللوجستية وغيرها، كما تنص على مطابقة المساعدات الملاحية لمواصفات المنظمات الدولية، وتدريب وتأهيل الكوادر المختصة، بالإضافة إلى تبادل اللوائح التنظيمية لإجراءات إدارة وتشغيل الموانئ، إلى جانب تنفيذ متطلبات الهيئة العليا للأمن الصناعي، وتطبيق آلية متطلبات المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية.