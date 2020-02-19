شكرا لقرائتكم خبر عن 13 % نمو مبيعات الغربية للسيارات 2019 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
أعلنت «الغربية للسيارات» عن زيادة بنسبة 13% في مبيعات سيارات جيب عام 2019 مقارنة بعام 2018. ولا تزال سيارة جيب رانجلر التي توفرها الشركة في مقدمة أحاديث المدينة، وخاصة بين المواطنين. وبالمقابل، تستهوي سيارات الجيب جراند شيروكي العائلات التي تبحث عن الراحة إلى جانب القوة والمغامرة.
وقال منذر الرفاعي، المدير العام للشركة: «تضع الغربية للسيارات سعادة العملاء في قمة أولوياتها، لذا نحرص على تطبيق الأهداف الاستراتيجية للحلول المصممة والتقنيات المتجددة والراحة.».
وكانت أحدث مشاريع الدعم المجتمعي رعاية الغربية للسيارات لمهرجان الوحدات المساندة للرماية السنوي الذي يقام من تاريخ 12إلى21 فبراير 2020 في منطقة سويحان، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
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