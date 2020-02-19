الصين تعفي 696 سلعة أمريكية من رسوم جمركية لدعم المشتريات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت الصين إعفاء 696 سلعة أمريكية من رسوم جمركية عقابية، في أكبر إعفاء من الرسوم حتى الآن، حيث تسعى بكين لتنفيذ التزاماتها في اتفاق التجارة الأولي المبرم مع الولايات المتحدة.,يأتي إعلان اليوم بعد سريان اتفاق المرحلة الأولى بين البلدين في الرابع عشر من فبراير/شباط وهي الجولة الثالثة من الإعفاءات التي تمنحها الصين للسلع الأمريكية.

كما تعهدت الصين بزيادة مشتريات السلع والخدمات من الولايات المتحدة بواقع 200 مليار دولار، على مدى عامين في إطار الاتفاق، وألغت بالفعل بعض الرسوم الإضافية على واردات أمريكية بعد التوقيع. ومن بين السلع التي شملتها الإعفاءات منتجات زراعية، ومنتجات للطاقة، ولحوم الأبقار والغاز الطبيعي المسال والنفط الخام، والتي أخضعت لرسوم إضافية خلال الخلاف التجاري بين البلدين.