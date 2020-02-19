المنتجات الصحية والأغذية النباتية تغزو قائمة «جلفـود»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع عن مشاركة أعضائهما في معرض الخليج للأغذية (جلفود 2020) الذي انطلق في مركز دبي التجاري العالمي في 16 الجاري ويستمر إلى 20 من فبراير الجاري، وتأتي هذه الخطوة في إطار رسالتهما المتمثلة في تعزيز تنافسية أعضائهما، وتجسيداً للتعاون القائم بينهما مع المؤسسات الأخرى لدعم رواد الأعمال وتمكينهم، إضافة إلى دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إمارة دبي ودولة الإمارات عموماً.

يشارك العارضون من أعضاء المؤسسة وصندوق خليفة في «جلفود» بمجموعة متنوعة من المجالات التي تحظى باهتمام الزوار، وتغطي كلاً من: التمور، والتموين الغذائي، وخدمات الضيافة، والشاي، والقهوة، والتغليف والتعبئة، والمشروبات، والحلويات والسكاكر، والمواد الأولية لصناعة الأغذية، ومنتجات الألبان والأجبان، والمثلجات وغيرها.

مكونات نباتية

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وتغزو المعرض هذا العام شركات تلبي متطلبات الشريحة المتنامية من المستهلكين المهتمين بمفاهيم الاستدامة وحماية البيئة. وتسلط الشركات الضوء على مجموعتها المتنوعة من منتجات الطهي والمأكولات والمشروبات القائمة على مكونات نباتية، خلال مشاركتها في معرض «جلفود 2020».

وقال رينير فيرمان، مدير عام شركة «أبفيلد» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «تشير التوقعات إلى أن قيمة السوق العالمية للأغذية والمشروبات ستنمو بشكلٍ ملحوظ خلال السنوات الخمس المقبلة، بحسب تقرير صادر عن مجلة فورتشن بزنس إنسايتس، ونعتقد أن أسواق الشرق الأوسط ستلعب دوراً محورياً في هذا النمو. وتلعب المكونات النباتية دوراً رئيسياً في توفير إمدادات كافية من الأغذية الآمنة والموثوقة والمستدامة لمواكبة احتياجات التعداد السكاني المتنامي عالمياً».

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال الشيف مروان أبي داوود: يلمس الطهاة حاجة ماسة للتكيّف مع اتجاهات وتفضيلات العملاء، والتي يترجمها تزايد استخدام منتجات الأغذية القائمة على مكونات نباتية. وتمتاز المكونات النباتية بمذاق رائع، ويمكن استخدامها بسهولة في المطبخ.

وعلى صعيد متصل تعرض شركة «إن زد إم بي»، العلامة التجارية العالمية للمكونات الغذائية من «فونتيرا»، للاستفادة من النمو المتسارع لفئة الوجبات الخفيفة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا عبر تسليط الضوء على مجموعة جديدة من منتجات هذه الفئة خلال جلفود 2020. وتؤكد البيانات الصادرة عن شركة البحث والتسويق «مينتل» أن عدد منتجات الوجبات الخفيفة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا قد تضاعف خلال السنوات الخمس الماضية منذ عام 2014.

ويُعزى نمو قطاع الوجبات الخفيفة إلى تزايد شعبية الوجبات الخفيفة الصحية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا؛ حيث تشير التوقعات إلى وصول إجمالي قيمة البيع بالتجزئة لقطاع الوجبات الخفيفة إلى 58.6 مليون دولار بحلول عام 2024.

وقال سيمون بنفولد، مدير المبيعات لدى فونتيرا: تضاعف عدد منتجات الوجبات الخفيفة التي تم إطلاقها في المنطقة على مدار السنوات الخمس الماضية؛ وبالمقابل، سجلت خيارات الوجبات الخفيفة المدعمة بمكونات الألبان نمواً بواقع أربعة أضعاف خلال نفس الفترة الزمنية، ما يمثل دليلاً قوياً على الاستخدام واسع النطاق لمنتجات ومكونات الألبان في عمليات تصنيع الوجبات الخفيفة.

وتشير الإحصائيات إلى أن قيمة منتجات الصحة والعافية تتزايد سريعاً في المنطقة؛ حيث يُتوقع أن تُسجل هذه الفئة معدل نمو سنوي مركب بنسبة 12% بين عامي 2019 و2024، بالتوازي مع التزام المستهلكين بأنماط حياة أكثر صحة ونشاطاً.

منتجات ويلز

كذلك، عادت شركات الأغذية والمشروبات الويلزية (المملكة المتحدة)، بقوة إلى جلفود، حيث تشارك 10 شركات من قطاع الأغذية والمشروبات في ويلز في المعرض، تحت مظلة حكومة ويلز، بهدف الترويج للأغذية والمشروبات الويلزية ولمساعدة الشركات على التصدير بنجاح.

وقالت ليزلي جريفيث، وزيرة البيئة والطاقة والشؤون الريفية أن صادرات المواد الغذائية والمشروبات الويلزية ازدادت 31% منذ 2017 ونحن نعتبر دولة الإمارات والمنطقة سوقاً رئيسياً لويلز.