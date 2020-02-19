381 مليار درهم ودائع العملات الأجنبية بالبنوك الوطنية في 2019



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع إجمالي رصيد الودائع بالعملات الأجنبية لدى البنوك الوطنية إلى 381 مليار درهم تقريباً في عام 2019 بزيادة نسبتها نحو 5% مقارنة مع 363.27 مليار درهم في عام 2018.

وتشكل الودائع بالعملات الأجنبية 29.2% من إجمالي الودائع لدى البنوك الوطنية والتي بلغت مستوى 1.303 تريليون درهم في نهاية شهر ديسمبر 2019.

ويعكس النمو المتواصل لرصيد الودائع بالعملات الأجنبية في البنوك الإماراتية، الثقة الكبيرة التي تحوزها في أوساط المتعاملين داخل الدولة وخارجها، خاصة في ظل الملاءة المالية الكبيرة التي تتمتع بها حسب تصنيفات العديد من المؤسسات المالية العالمية.

وتظهر الأرقام التي يصدرها مصرف الإمارات المركزي أن الودائع بالعملات الأجنبية المصنفة ضمن ودائع لمختلف الآجال بلغت قيمتها 245.24 مليار درهم تقريباً في نهاية العام الماضي بزيادة نسبتها 6.8% مقارنة مع عام 2018.

وعلى مستوى الودائع بالعملات الأجنبية المصنفة ضمن ودائع تحت الطلب فقد بلغ رصيدها مع نهاية ديسمبر 2019 نحو 115.9 مليار درهم بنمو نسبته 10% مقارنة مع رصيدها في عام 2018.

وفيما يتعلق برصيد الودائع بالعملات الأجنبية ضمن شريحة الودائع الادخارية فقد بلغت قيمتها 19.77 مليار درهم، تجدر الإشارة إلى أن بقية الودائع في البنوك الوطنية والتي تبلغ قيمتها نحو 922 مليار درهم هي ودائع بالعملة المحلية (الدرهم)؛ وذلك وفقاً لما تظهره إحصاءات المصرف المركزي.(وام)