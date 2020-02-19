منتدى «المرأة في قطاع التكنولوجيا» يركز على البحث العلمي والابتكار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

انطلق أمس في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات في الشارقة منتدى «المرأة في قطاع التكنولوجيا»، الذي ينظمه مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار بالتعاون مع مؤسسة «Women In Tech» بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية بالشارقة، والشيخة الدكتورة لبنى بنت خالد القاسمي، ونجلاء المدفع، المديرة التنفيذية لمركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، إضافة إلى نخبة من أبرز الشخصيات من الباحثين والمتخصصين وممثلين من المنظمات العالمية بالعلوم ومناصري تمكين المرأة وعدد من رائدات الأعمال ومديري عدد من الجهات الحكومية وممثلين من المجتمع المدني، وحشد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والعالمية.

يعدّ هذا المنتدى الحدث الأول من نوعه في المنطقة، وتأتي أهميته من خلال التركيز على الدور الريادي للمرأة في ميادين البحث العلمي إضافة إلى دورها في مختلف مجالات الحياة، حيث تطرق الملتقى إلى عدد من القضايا العالمية التي تبرز دور المرأة وإنجازاتها في هذا المجال فضلاً عن سبل تجاوز التحديات التي تواجهها، بهدف تسليط الضوء على دور المرأة في التكنولوجيا والابتكار وتعزيز تأثيرها على الصعيد العالمي وتعظيم إسهاماتها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، فضلاً عن إلهام الأجيال المقبلة من النساء للمشاركة بفاعلية من أجل بناء الوطن.

بيئة ملائمة للإبداع

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بدأ المنتدى بعرض فيلم عن مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار تضمن رؤيته وما تم إنجازه من مشاريع وخططه المستقبلية، وفي كلمة افتتاحية تحدث حسين المحمودي الرئيس التنفيذي للمجمع عن رؤية المجمع وأهدافه الرامية لتوفير بيئة ملائمة للإبداع للارتقاء بمكانة الشارقة كوجهة عالمية في مجالات البحوث والتكنولوجيا لدعم توجهات الإمارة نحو اقتصاد المعرفة، ودعم الأبحاث العلمية التطبيقية والتكنولوجية للقيام بالأنشطة الاستثمارية، إضافة لتشجيع المرأة على الانخراط في هذه الأنشطة ودعمها ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، «حيث يعمل المجمع مع العديد من الشركاء، لتحديد المزيد من فرص التمكين الاقتصادي للمرأة في المنطقة من خلال العمل على وضع النساء كقائدات ومساهمات في مجالات العلوم والتكنولوجيا، انسجاماً مع مخرجات الثورة الصناعية الرابعة من خلال خلق وظائف جديدة للمرأة وكيفية تحويل التحديات التي تواجهها إلى فرص إذ إن تأثير الأتمتة أدى إلى خلق وظائف جديدة للنساء كانت حكراً على الرجال، حيث إن الطلب على المهارات الرقمية سيرتفع بنسبة 55 % بحلول العام 2030، ما يحتم علينا العمل على تطوير مهارات المرأة لمواكبة هذا المستقبل»

وأضاف المحمودي: «أعلن المجمع مؤخراً عن إطلاق الباقة الابتكارية الخاصة بالسيدات كمبادرة من مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار لتشجيع السيدات للانخراط والاستثمار في التكنولوجيا والابتكار وذلك من خلال استحداثه لباقة خاصة بسيدات الأعمال المبتكرات لتأسيس شركات في القطاعات التقنية المختلفة، إذ تمكن هذه الباقة السيدات من الحصول على رخصة أعمال تمكنهن من مزاولة الأنشطة الاستثمارية ودخول عالم الأعمال التقنية مقابل رسوم رمزية. ويعد إطلاق هذه الباقة ترجمةً واضحةً لالتزامنا نحو تشجيع المرأة ودعمها للانخراط في الاستثمار التقني من خلال دعم منظومة البحث والتطوير وتحويله إلى أنشطة استثمارية تعود عليها بالنفع الكبير، وتغيير النظرة الاستثمارية التقليدية لمواكبة كل ما هو جديد وأفضل وملائم لها لتحقيق طموحها في مجال ريادة الأعمال.

كما تحدثت أيومي مور أوكي مؤسسة ورئيسة مؤسسة المرأة في التكنولوجيا العالمية»Women In Tech«حيث تحدثت عن نشاطات المؤسسة على المستوى العالمي وما حققته المرأة من تقدم في المجال التكنولوجي في شتى الميادين، كما أثنت في كلمتها على التطور الكبير الذي حققته المرأة في دولة الإمارات وتحديداً في إمارة الشارقة، ما وضعها على الخريطة العالمية كعاصمة للمعرفة والعلوم في المنطقة. وخلال جلسات المنتدى تلخصت المواضيع المطروحة في خمس جلسات ضمن خمسة محاور رئيسية شارك بها شخصيات قيادية في القطاعين العام والخاصة تمثلت بعدد من النساء المبدعات اللواتي يعملن في قطاعات التكنولوجيا والبحوث المختلفة، وتتلخص هذه المحاور من خلال العناوين الرئيسية لجلسات المنتدى، وهي المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مراكز عمل التقنية على المستوى الإقليمي، استكشاف مشهد قيادة السيدات في الشرق الأوسط، المرأة في الابتكار في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، إلهام رائدات الأعمال على التوجه نحو الابتكار في أحدث الشركات الناشئة، والمحور الأخير هو الدعم والتعليم للمبدعات.

معرض مصاحب

وجرى تنظيم معرض مصاحب للمنتدى عرض فيه نماذج من أعمال وأنشطة المجمع وعدد من الشركات العاملة به. حيث تم عرض مركز الأعمال التابع للمجمع Maker Space والذي أطلق عليه «مختبر الشارقة المفتوح للابتكار SOILAB» كأول حاضنة للشركات الناشئة والأعمال الابتكارية في الشارقة. إضافة لشركة مارلين حيث يعد موقع الأبحاث المتخصص التابع لشركة مارلين العالمية أحد أهم مشاريع الشراكة القائمة في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، ويركز هذا المشروع البحثي الكبير والفريد من نوعه على المستوى العالمي على تحديد وتطوير الطرق المبتكرة من أجل مستقبل مستدام من خلال التركيز على قضايا أساسية وهي - الغذاء والماء والسكن- اذ يقدم العديد من الحلول التقنية للاستفادة من الموارد الطبيعية، كالزراعة المبتكرة (الأفقية والمائية والهوائية)، أجهزة لتحلية المياه بالطاقة الشمسية، إضافة لمنصة مجلس سيدات أعمال الشارقة، تم من خلاله عرض عدد من مشاريع المرأة وسيدات الأعمال في الشارقة. بالإضافة لشركة نازو المتخصصة بالسيراميك والتكنولوجيا المتقدمة في هذا المجال. وشارك في المؤتمر شخصيات من داخل الدولة وخارجها، وتضمن مشاركة أكثر من 25 متحدثاً. وابتدأت جلسات المؤتمر صباحاً للنقاش في محور تمكين المرأة والتوازن بين الجنسين في بيئة الأعمال. وأدارت جلسات المنتدى عدد من المتخصصات من مختلف القطاعات، وتحدث فيها خبراء ومختصون ورائدات أعمال من الإمارات ومن عدد من الدول العربية والأجنبية.