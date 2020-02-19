شكرا لقرائتكم خبر عن «برتامينا» تشتري شحنات مكثـفات تسلـيم إبـريـل - مايـو والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مصدران، أمس الثلاثاء، إن برتامينا الإندونيسية اشترت شحنتين إضافيتين من مكثفات الجرف الشمالي الغربي الأسترالية، وشحنة من مكثفات الشارقة تسليم إبريل/نيسان ومايو/أيار. ومن المقرر أن تصل شحنتا أستراليا خلال الفترة من 22 إلى 24 إبريل/نيسان وبين الأول والثالث من مايو/أيار، وجرى الشراء بعلاوة أقل من دولار للبرميل فوق برنت من ميتسوي وشل.
وتصل شحنة الشارقة في منتصف إبريل/نيسان، وهي بنحو 1.5 دولار للبرميل فوق برنت من بي.بي.
وفي وقت سابق هذا الشهر، اشترت الشركة شحنة من مكثفات الجرف الشمالي الغربي تصل بين الأول والثالث من إبريل بعلاوة بدولار فوق برنت. (رويترز)
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