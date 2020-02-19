شكرا لقرائتكم خبر عن 3.35 مليـون تعـداد سـكان دبـي 2019 بنمـو 5% والان نبدء باهم واخر التفاصيل
وصل عدد سكان دبي في 2019 إلى 3.356 مليون نسمة بنمو 5% مقارنة مع 2018 الذي وصل حينها إلى 3.192 مليون نسمة بحسب بيانات صادرة عن «مركز دبي للإحصاء». وارتفع عدد السكان الذكور في الإمارة 4.5% ليصل تعدادهم إلى 2.33 مليون نسمة يمثلون 69.5% من إجمالي تعداد سكان الإمارة مقارنة مع 2.23 مليون نسمة في 2018، كما ارتفع عدد السكان الإناث 7% إلى 1.02 مليون نسمة يمثلن 30.5% من عدد السكان الإجمالي مقارنة مع 958 ألف نسمة في العام الذي سبقه. وارتفع عدد سكان الإمارة في الربع الأخير من 2019 بنسبة 1.3% مقارنة مع الربع الثالث من العام نفسه والذي بلغ 3.31 مليون نسمة، وبنمو 1.2% مقارنة مع الربع الثاني عند 3.27 مليون، وبارتفاع 1.2% مقارنة مع الربع الأول عند 3.23 مليون نسمة. وبلغ تعداد السكان الذكور في الإمارة 2.25 مليون في الربع الأول 2019 وارتفع 1% في الربع الثاني إلى 2.27 مليون، و 1% في الربع الثالث إلى 2.30 مليون، و 1.3% في الربع الأخير إلى 2.33 مليون. كما وصل تعداد السكان الإناث في الإمارة في الربع الأول 2019 إلى 976 ألف، وارتفع 2% في الربع الثاني إلى 995 ألفاً، و 1.6% في الربع الثالث إلى 1.01 مليون، و 1.3% في الربع الأخير من 2019 إلى 1.02 مليون.
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