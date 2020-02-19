تقاعد مدير إدارة المخاطر في «أبوظبي الأول»

أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلن عارف شيخ، مدير إدارة المخاطر لدى مجموعة بنك أبوظبي الأول، اعتزامه التقاعد في وقت لاحق من هذا العام. انضم شيخ للعمل في بنك الخليج الأول في يناير 2001، حيث شغل منصب مدير إدارة المخاطر لدى المجموعة لإدارة وتوجيه آليات المخاطر العالمية للبنك، كما لعب دوراً محورياً في إتمام عملية الاندماج ومسيرة توحيد الأنظمة التي تلت ذلك. وقال عبدالحميد سعيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «عارف شيخ أحد أبرز أعضاء الإدارة العليا، حيث كان له دور مهم في الإنجازات البارزة التي حققها بنك أبوظبي الأول، ابتداءً من عملية الاندماج ونجاح توحيد الأنظمة التي أعقبت ذلك، وصولاً إلى استراتيجيات توسعة وتطوير الأعمال».

وقال عارف شيخ: «أسعدني العمل على مدار العقدين الماضيين لدى البنك، وكلّي فخر واعتزاز بالإنجازات التي تم تحقيقها معاً وجنباً إلى جنب، وأتمنى للبنك مواصلة مسيرته الحافلة بالإنجازات والنجاحات».

وسيواصل شيخ إقامته في الإمارات، حيث سيسخر خبرته في الإشراف على مبادرات خيرية في الهند، وتقديم الاستشارات لعدد من مؤسسات المجموعة.