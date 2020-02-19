الشارقة وكوريا الجنوبية تستعرضان فرص الاستثمار في القطاعات الحيوية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

نظم مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، التابع لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، أمس الاثنين، «ملتقى الأعمال بين الشارقة وكوريا» بالتعاون مع رابطة التجارة الدولية الكورية «كيتا»، في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، جرت خلاله مناقشة سبل تعزيز الروابط الاقتصادية والتعاون بين الشارقة وكوريا، إضافة إلى بحث آفاق الفرص الاستثمارية التي توفرها القطاعات للمستثمرين الكوريين. وحضر الملتقى كل من جيون يونج ووك، القنصل العام لجمهورية كوريا في دبي، ومروان السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وجي هيون كيم رئيس رابطة التجارة الدولية الكورية (كيتا). وشهد الملتقى حضور نحو 80 شخصية من رجال الأعمال، والمستثمرين، والمسؤولين الحكوميين من الجانبين.

سلط الملتقى الضوء على القطاعات التنافسية الرئيسة في الإمارة مثل القطاع اللوجستي والنقل والصناعات الخفيفة، والسياحة والسفر والترفيه، والبيئة، والتقنية والابتكار، والرعاية الصحية، والتعليم والبحوث، والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، التي لعبت دوراً كبيراً في إثراء الاستثمار الأجنبي المباشر في الشارقة وتعزيز جاذبيته. كما استعرض الملتقى القطاعات الجديدة والناشئة التي يمكن أن تسهم في توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الشارقة وجمهورية كوريا، وركز بشكل خاص على المجالات التي تتيح للشركات الكورية التعاون مع الشارقة لتعزيز تواجدها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مثل التعليم، والزراعة، والصناعات الغذائية، وتكنولوجيا الفضاء.

الحضور

ومثّل الهيئات والدوائر الحكومية في الشارقة خلال أعمال الملتقى، كل من، حسين محمد المحمودي الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، والدكتور عبد العزيز المهيري مدير هيئة الشارقة الصحية، وشهاب الحمادي مدير مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، ومحمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، وشهاب الحمادي مدير مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، ومحمد بن كوير، مدير أول المشاريع الهندسية في شركة «بيئة»، وإيمرسون بواركي مدير عام تطوير الأعمال في شركة «غلفتينر».

وترتبط كوريا مع دولة الإمارات بعلاقات دبلوماسية بدأت منذ أربعين عاماً، وتواصل الدولتان العمل في إطار هذه العلاقة الاستراتيجية على تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات الاستثمارية وفي جميع القطاعات الحيوية، وتحتضن دولة الإمارات نحو 200 شركة من كوريا الجنوبية، كما وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 14 مليار دولار (51 مليار درهم) في عام 2017.

وتتمتع كوريا بحضور قويّ في إمارة الشارقة في مختلف قطاعات الأعمال، سواء الموجهة للشركات أو الموجهة للمستهلك، بما في ذلك صناعات الأغذية والسيارات والأزياء، حيث وصل عدد الشركات الكورية المسجلة، والتي تمارس أعمالها من الإمارة وخارجها إلى 37 شركة.

سياسات داعمة

وقال مروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، «تمتلك إمارة الشارقة بنية اقتصادية متطورة معززة بشبكة من المناطق الحرة والمناطق الصناعية التي تشهد نمواً متزايداً، إلى جانب منظومة السياسات والتسهيلات التي تدعم تدفق الاستثمارات الأجنبية». وتابع السركال: نحن في «شروق» نعمل باستمرار على توسيع قاعدة الشراكات التي من شأنها أن تسهم في تعزيز توجهاتنا نحو بناء اقتصاد تنافسي عالمي، مشيراً إلى مذكرة التفاهم التي وقعتها «شروق» مع «مجموعة آر إي آي القابضة»، وهي من كبرى الشركات الاستثمارية في كوريا، بهدف زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة، وتوسيع شبكات الأعمال في كلا البلدين.

شراكات تكنولوجية

وقال جي هيون كيم رئيس رابطة التجارة الدولية الكورية: «تعد كوريا شريكاً اقتصادياً مثالياً لدولة الإمارات، باعتبارها أحد أهم المراكز التكنولوجية الرئيسة في العالم، ولها استثمارات كبيرة في قطاعات الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة».

وأشار جي هيون كيم إلى أنه مع وجود أكثر من 73000 شركة ناشئة ومتعددة الجنسيات تم تأسيسها ضمن رابطة التجارة الدولية الكورية، أصبحت هذه الرابطة منصة مهمة للشركات في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمناقشة فرص الشراكة بينهما.

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تبادل الخبرات

وأشار حسين محمد المحمودي إلى أن مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار يركز على ستة مجالات تقنية في النقل، والخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا البيئة، والرقمنة، وتصميم الإنتاج، وتكنولوجيا الطاقة والمياه، داعياً المستثمرين ورجال الأعمال الكوريين للاستفادة من نظام الابتكار البيئي الذي يوفره المجمع.

ومن جهته، أوضح الدكتور عبد العزيز المهيري أن الشراكة بين هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) ومجموعة «آر إي آي» القابضة، ومؤسسة «هايون» الطبية، لتأسيس أول مستشفى كوري في الشارقة، تشير إلى مكانة الإمارة المتميزة بصفتها وجهة لجذب الاستثمارات في الرعاية الصحية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

آفاق جديدة

ودعا محمد جمعة المشرخ، رجال الأعمال والمستثمرين الكوريين للاستفادة من الفرص الاقتصادية والاستثمارية في عدد من القطاعات الحيوية في الإمارة على مستوى المدينة والمناطق الحرة المتخصصة، وأهمها قطاعات السياحة والطاقة المتجددة والبيئة والخدمات اللوجستية والنقل والتصنيع.

خدمات فريدة

وقال شهاب الحمادي: «نسعى إلى جذب مختلف الأعمال والمشاريع الاقتصادية المميزة، عبر توفير عدد كبير من الخدمات الفريدة التي تسهم في دعمها، وتشجيع رجال الأعمال على التوسع والتطور باستخدام أدوات الابتكار والإبداع والتفرد».



جلسة حوارية



تضمن الملتقى جلسة حواريةً بعنوان «فرص الاستثمار في الشارقة»، أدارها الدكتور ميونج-جو شوا، الرئيس التنفيذي لشركة «ميا آند كو»، وشارك فيها عدد من كبار المسؤولين وممثلي الهيئات الحكومية في الإمارة، بهدف تبادل الخبرات في مجال قطاع الأعمال المحلي، وتسليط الضوء على الفرص الجديدة والواعدة التي تقدمها قطاعاتهم المختلفة إلى رجال الأعمال الكوريين، كما قدمّ الملتقى لأعضاء رابطة التجارة الدولية الكورية منصةً فريدةً لاستعراض خبراتهم ومنتجاتهم وخدماتهم أمام المؤسسات والهيئات الحكومية المشاركة.