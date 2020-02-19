«ماجد الفطيم» تستعد لافتتاح «مول عُمان» في 2021

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مسقط: ”الخليج 365”

أعلنت «ماجد الفطيم»، أن كافة الأعمال الإنشائية والتجهيزات لافتتاح «مول عُمان» يتم تنفيذها حسب الخطط الموضوعة لإنجاز إحدى أهم وجهات التسوق والتجزئة في سلطنة عُمان. وقد تم الكشف أمس عن خطوة مهمة في إطار عملية تطوير مركز التسوق المرتقب، والتي تتمثّل بتوقيع اتفاقية مع مجموعة التجزئة العالمية «أباريل غروب». ستجلب بموجب هذه الاتفاقية، مجموعة من العلامات التجارية في مجال الأزياء وأسلوب الحياة والضيافة (الأطعمة والمشروبات) إلى «مول عُمان»، الذي من المقرر افتتاحه في مارس 2021.

وقال فؤاد منصور شرف، المدير العام لإدارة العقارات (الإمارات والبحرين وعُمان)، مراكز التسوق، لدى «ماجد الفطيم العقارية»: سيوفر «مول عُمان» تجربة تسوّق وطعام وترفيه لا مثيل لها في البلاد، لكي نحقق في نهاية المطاف، أسعد اللحظات لكل الناس، كل يوم. ينصبّ تركيزنا في «ماجد الفطيم» في أن تنجح العروض التي نقدمها في الاستجابة لاحتياجات ورغبات عملائنا، وانطلاقاً من هذا، نسعى دائماً لجلب مجموعة متنوعة من متاجر التجزئة بما في ذلك العلامات التجارية العالمية وأحدث التوجهات لزبائننا، من خلال وجهة تسوق يسهل الوصول إليها. إن شراكاتنا الاستراتيجية مع مجموعات عالمية مثل «أباريل غروب» من شأنها أن تعزز التزامنا بتحقيق تجارب تسوق شاملة للمقيمين والسياح على حدٍ سواء في جميع أنحاء مسقط والمنطقة.

سيتضمن «مول عُمان»، خامس وأكبر وجهة للحياة العصرية تابعة لشركة «ماجد الفطيم» في السلطنة، مساحة تجزئة إجمالية تبلغ 145,000 متر مربع.