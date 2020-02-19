تعزيز التعاون بين القطاعين الخاص والخيري في عجمان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

ضمن جهود مركز عجمان للمسؤولية المجتمعية في غرفة تجارة وصناعة عجمان لتعزيز التعاون بين الجهات الخاصة والخيرية، تلقت مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية تبرعاً ب 6240 قطعة من كسوة الشتاء سيتم توزيعها على مستحقيها، والتي قدمها مصنع «Socks Factory»في منطقة عجمان الحرة، بإشراف من مركز عجمان للمسؤولية المجتمعية.

ووجهت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي، مدير عام مؤسسة حميد بن راشد الخيرية؛ الشكر إلى مركز عجمان للمسؤولية المجتمعية، على تفانيه في السعي الدؤوب لترسيخ مكانة الإمارة الاقتصادية، ونشرها للوعي بمبادئ المسؤولية الاجتماعية في أوساط الأعمال، وتذكيرها الشركات العاملة في الإمارة بالتزاماتها تجاه المجتمع الذي تعمل به، والتي تتوافق مع توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، الذي نوّه بأهمية دور رجال الأعمال والتجار ومساهمتهم لدعم العمل الخيري.

وأكدت على أن مؤسسة حميد الخيرية ستبقى كما عهدها المجتمع ؛ مظلة لكل محتاج، وملاذاً آمناً لحفظ الكرامات الإنسانية للذين تحسبهم أغنياء من التعفف، مشيرة إلى أن هذه الكسوة سيتم توزيعها على مستحقيها.وثمن ناصر الظفري الرئيس التنفيذي لمركز عجمان للمسؤولية المجتمعية، الدور الخيري لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، موضحاً أن هذا التعاون يأتي في إطار اتفاقية التعاون بين المركز والمؤسسة بهدف تعزيز التعاون المؤسسي.