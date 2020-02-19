ثاني منشأة لغلي الألماس في دبي بسعة 1.4 مليون قيراط

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

شارك مركز دبي للسلع المتعددة، أمس في الافتتاح الرسمي لمنشأة غلي الألماس «شارلوت بويلينج» التابعة لشركة «تري جيم»، والكائنة في المجمّع الخاص بالمجوهرات والأحجار الكريمة في منطقة أبراج بحيرات جميرا بدبي. وافتتحت المنشأة بالشراكة مع شركة «شارلوت بويلينج» البلجيكية المتخصصة في عمليات غلي الألماس والأحجار الكريمة ومقرها مدينة أنتويرب، وستلتزم المنشأة الجديدة بأعلى مستويات الجودة لخدمات وعمليات غلي الألماس الخام والمصقول باستخدام الصيغة الكيميائية الحصرية التي تعتمدها الشركة في مدينة أنتويرب. وتتمتع المنشأة الجديدة بالقدرة على غلي ما يزيد على 1.4 مليون قيراط من الألماس شهرياً، ما سيسهم في تلبية الاحتياجات المتنامية لقطاع صناعة الألماس المتنامي في المنطقة.

قال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «نهنئ فريق عمل شارلوت بويلينج على افتتاح منشأتها الجديدة لغلي الماس، وكلنا ثقة بأن هذه المنشأة العصرية والمتطورة ستسهم في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد لتجارة الألماس، بالإضافة إلى تعزيز أنشطة التجارة وتشجيع المزيد من الشركات على إطلاق أعمالها في مركز دبي للسلع المتعددة. وانسجاماً مع الخطط التي وضعتها الإمارات للخمسين عاماً القادمة، سنواصل الالتزام بدعم النمو طويل الأجل للدولة عبر تأسيس المزيد من الشراكات المثمرة وتطوير البنية التحتية اللازمة لتحفيز أنشطة التجارة».



منصة متكاملة

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يأتي إطلاق هذه المنشأة الجديدة ذات القيمة المضافة في أعقاب افتتاح شركة «تري جيم» لمنشأتها الخاصة بالأحجار الكريمة والألماس والمجوهرات في دبي العام الماضي. وتسعى «تري جيم» من خلال افتتاح هذه المنشأة إلى توفير منصة خدمات وعمليات متكاملة في دبي لدعم شركات التعدين وتجار الألماس في مختلف أنحاء العالم، وتلبية الطلب المتزايد في المنطقة على الخدمات عالية الجودة. وتعتبر منشأة «تري جيم شارلوت بويلينج» ثاني منشأة مستقلة في دبي لغلي الألماس، ومن المتوقع أن تسهم في الارتقاء بمنظومة صناعة الألماس في الإمارة.

وقال ديفيد زابينسكي، الرئيس التنفيذي لشركة «تري جيم»: «نحن سعداء بالشراكة مع أفضل شركة في العالم، شارلوت بويلينج، لإقامة أول منشأة مستقلة في دبي لغلي الألماس وفق أرقى المعايير البلجيكية. ونطمح من خلال هذه الخطوة إلى تقديم أفضل الخدمات الرئيسية المتعلقة بالألماس الخام لرفد سلسلة القيمة في السوق، حيث ستسهم منشأتنا المتميزة والموثوقة لغلي الألماس في مساعدة التجار المحليين على اكتساب قيمة أكبر من أعمال تجارة الألماس، فضلاً عن السماح لعدد أكبر من شركات التنقيب وجهات التوريد حول العالم بالاستفادة من مكانة دبي كسوق عالمية ذات خدمات وعمليات متكاملة لتسويق إنتاجهم. ونحن على ثقة بأن دبي تتجه نحو أن تكون العاصمة العالمية لتجارة الألماس، وهذا انعكاس لثقتنا بالإمارات».



خدمات نقل الألماس



جرى الافتتاح الرسمي لمنشأة «تري جيم شارلوت بويلينج» في مراسم احتفالية حضرها الشيخ أحمد بن مناع بن خليفة سعيد آل مكتوم، وأحمد بن سليم، وديفيد زابينسكي، وعدد من المسؤولين من الجانبين. وكانت شركة «تري جيم» قد أبرمت في يناير الماضي اتفاقية تعاون مع «ترانس جارد»، في الإمارات، بهدف الحصول على خدمات آمنة لنقل الألماس. وبفضل توافر هذه الخدمات مرتين يومياً وعلى مدار ستة أيام في الأسبوع، ستتمكن منشأة «تري جيم شارلوت بويلينج» في دبي من معالجة وتوريد أكثر من 1.4 مليون قيراط من الألماس شهرياً. كما يذكر أنه تم تداول الألماس الخام والمصقول بقيمة 25 مليار دولار في الإمارات عام 2018.