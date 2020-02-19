شحنتان من خام مربان تحميل إبريل لـ «فوجي أويل»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت ثلاثة مصادر تجارية: إن فوجي أويل اليابانية للتكرير اشترت شحنتين من خام مربان، أمس الاثنين، بخصم فوري بين دولار و1.10 دولار عن السعر الرسمي المعروض للتحميل في إبريل/‏نيسان.

وأفادت المصادر، أمس، أنه لم تتضح بعد تفاصيل عن البائع، وتسعى شركة التكرير أيضاً إلى شراء شحنة من خام زاكوم العلوي؛ من خلال عطاء آخر هذا الأسبوع.

وتتعرض السوق الفورية لخامات الشرق الأوسط لضغوط الشهر الجاري مع تراجع الطلب. (رويترز)