«دي لا رو» مطبعة أموال يهددها الإفلاس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشر موقع «سكاي نيوز» تقريراً لخص فيه الأزمة المالية التي تعصف بشركة «دي لا رو» البريطانية المتخصصة بطبع الجنيه الاسترليني وغيره من عملات وجوازات سفر دول أخرى.

وحسب التقرير فإن أهم مقرضي بنك إنجلترا وعلى رأسهم بنك «اتش اس بي سي» و«باركليز» و«بنك أيرلندا» و«مجموعة لويدز المصرفية» قد عينوا مستشارين متخصصين لمراجعة الشؤون المالية والنشاط التجاري لشركة «دي لا رو» التي بدورها تستعد لإجراء محادثات معهم، وعينت من أجل ذلك واحدة من أكبر شركات الاستشارات المالية في العالم «اف تي آي» الأمريكية؛ من أجل الإشراف على مفاوضات الأزمة وترتيبات الاقتراض المستقبلية.

ويأتي تعيين المستشار المالي «اف تي آي» بعد فترة مالية عصيبة، قد تنتهي بالإفلاس، تمر بها الشركة العريقة والتي تعود جذورها إلى عام 1820. وفي نوفمبر/‏تشرين الثاني من العام الماضي، أثيرت بعض الشكوك حول المستقبل المالي ل«دي لا رو» عندما صرحت بأن هناك حالة من عدم اليقين المادي بشأن مستقبلها ما لم تتمكن من معالجة وضع صافي ديونها المتضخمة والتي بلغت 170 مليون جنيه استرليني، أي أكثر من قيمتها السوقية 140 مليوناً. كما تراجعت أسهمها 134.8 نقطة بنسبة 68٪ خلال العام الماضي.

ومن المقرر أن يتم الكشف عن خطة التحول الجديدة في مواجهة الأزمة من قبل رئيس مجلس الإدارة الجديد «كيفين لوسيمور» والرئيس التنفيذي «كلايف فاشر».