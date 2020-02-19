«الإمارات دبي الوطني» أفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة 2019



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



فاز بنك الإمارات دبي الوطني، بجائزة «أفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة لعام 2019» خلال حفل توزيع جوائز مجلة «إنترناشيونال فاينانس»، وذلك تكريماً لجهوده السبّاقة في تقديم المنتجات عالية القيمة وخدماته الرقمية المبتكرة لدفع عجلة نمو الشركات الناشئة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال حسام الهاشمي، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال والخدمات المصرفية المميزة: «يلتزم بنك الإمارات دبي الوطني بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل أحد المرتكزات الرئيسية لاقتصاد دولة الإمارات. ويتجلى نجاحنا بوضوح من خلال قاعدة عملائنا الناجحين في هذا القطاع، إذ تتمتع واحدة من أصل كل خمس شركات صغيرة ومتوسطة في الدولة بخدماتنا المصرفية، ما يؤكد على فاعلية منهجيتنا لتقديم الخدمات عالية القيمة المتمثلة في استكشاف الفرص، والتي تواصل تمكين الشركات من اغتنام فرص النمو والتوسع بصرف النظر عن مرحلة وحجم أعمالها. ويأتي فوزنا بهذه الجائزة المرموقة تقديراً لتأثير التزامنا بتقديم خدمات مدعومة بشبكة واسعة من الفروع ومجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المصرفية المعززة بالابتكار الرقمي، وقدرتنا على تبسيط التجربة المصرفية للعملاء».