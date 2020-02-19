شكرا لقرائتكم خبر عن رفع السعر المستهدف يقفز بسهم «تيسلا» 6.3% والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع سهم «تيسلا» 6.29%، أمس الثلاثاء، مع رفع السعر المستهدف.

ورفع البنك الأمريكي «مورجان ستانلي» السعر المستهدف لسهم «تسلا» إلى 1200 دولار من 650 دولارا، بحسب شبكة «سي.إن.بي.سي» الأمريكية.

وارتفع سهم «تيسلا» بنحو 6.3% إلى 847.76 دولار، ومنذ بداية العام الجاري، تجاوزت مكاسب سهم الشركة الأمريكية 92%.

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