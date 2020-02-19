أجهزة جمارك دبي تفحص 900 حاوية في الساعة استعداداً لـ«إكسبو»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

تستعد جمارك دبي لحدث «إكسبو 2020» من خلال المزيد من التطوير في قدراتها في مجال المعاينة والتفتيش وخاصة في مراكز جبل علي الجمركية.

قامت الدائرة بتدشين جهاز ذكي جديد لفحص الحاويات في ساحة الحاويات رقم 3 بجبل علي، والذي يوفر مزايا عديدة لعمليات الفحص في مقدمتها القدرة على فحص الحاويات بسرعة 150 حاوية في الساعة، مع إمكانية فحص الحاويات بأقصى ارتفاع متوفر في ميناء جبل علي، وبدقة عالية في قراءة أرقام الحاويات وتحويلها لصيغة رقمية بهدف الربط مع نظام مرسال.

يضاف الجهاز الجديد إلى 5 أجهزة للفحص في ساحات الحاويات الثلاث بجبل علي لتصل القدرة الاستيعابية لنظام فحص الحاويات بعد إضافة هذا الجهاز إلى 900 حاوية في الساعة.

وأكد أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، أن إدارة مراكز جبل علي الجمركية تقوم بدور كبير في دعم وتيسير حركة التجارة، فقد بلغ عدد المعاملات الجمركية المنجزة في المراكز التابعة للإدارة في العام 2019 نحو 3.147 مليون معاملة وعدد الضبطيات 163 ضبطية. جاء ذلك على هامش زيارة ميدانية قام بها لإدارة مراكز جبل علي الجمركية للاطلاع على سير العمل والجهود المستمرة لتطوير مستوى الخدمات الجمركية المقدمة للمتعاملين. وتفقد المدير العام لجمارك دبي خلال جولته الميدانية مراكز خدمة العملاء ومراكز التفتيش في جبل علي، واطلع على جهود التطوير المتواصلة لكافة الخدمات الجمركية المقدمة للمتعاملين استعداداً لتوفير أفضل التسهيلات للمشاركين في معرض إكسبو 2020 بهدف تمكينهم من تحقيق أفضل النتائج من مشاركتهم في المعرض.

وأضاف: «نعمل على تسريع وتيرة الإنجاز في المراكز الجمركية عموماً ومراكز جبل علي الجمركية على وجه الخصوص لضمان اختصار الوقت اللازم لتقديم الخدمات الجمركية فائقة الجودة للمتعاملين وللمشاركين في معرض إكسبو 2020، وستعطى الأولوية للشحنات القادمة إلى المعرض لضمان تخليصها جمركياً بسرعة ودقة قياسية، كما سيتم تخصيص فريق متكامل من الموظفين والمفتشين الجمركيين من مركز تفتيش جبل علي لغرفة العمليات الجمركية في مقر معرض إكسبو 2020».

وأوضح أن تطوير الخدمات الجمركية يكتسب أهمية أكبر خلال المرحلة المقبلة لتحقيق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالعمل على زيادة تجارة دبي الخارجية غير النفطية لتصل قيمتها إلى تريليوني درهم بحلول العام 2025، ما يتطلب تعزيز المزايا التنافسية لدبي في مجال التجارة الخارجية من خلال تقديم أفضل مستوى نوعي للخدمات والتسهيلات الجمركية.