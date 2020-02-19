شكرا لقرائتكم خبر عن الليرة التركية لأدنى مستوى منذ مايو والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت الليرة التركية 0.3% أمام الدولار أمس الثلاثاء إلى أضعف مستوياتها في التداولات العادية منذ مايو/‏ أيار الماضي، وذلك قبيل قرار وشيك من البنك المركزي بشأن السياسة النقدية ووسط قلق المستثمرين حيال التوترات في إدلب السورية، حيث تحشد تركيا قواتها.

وسجلت الليرة 6.0680 للدولار، بعد أن ضعفت حتى 6.07 مقارنة مع 6.0485 في إغلاق الاثنين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الليرة التركية لأدنى مستوى منذ مايو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.