«غرفة الشارقة»: حجز 76% من «إيكرس 2020»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، عن وصول نسبة الحجوزات من قبل الشركات والمؤسسات العقارية للمشاركة في الدورة السابعة من معرض الاستثمار العقاري (إيكرس 2020) إلى 76% حتى الآن، كما سيشهد المعرض الذي ستنظمه الغرفة، متمثلة باللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع العقارات العاملة تحت مظلة الغرفة بالتعاون مع دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، وبرعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، خلال الفترة 5-7 مارس/آذار القادم في مركز إكسبو الشارقة، مشاركة عقارية مصرية وتركية في المعرض هذا العام.

وأكد محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، انتهاء معظم الاستعدادات لتنظيم المعرض، وعلى كافة المستويات، مشيراً إلى حرص اللجنة التنظيمية على إضافة كل ما هو جديد إلى فعالياته؛ عبر إطلاق برامج عمل فاعلة ومحددة ومبادرات تدعم مجتمع الأعمال، وتعزز دوره في الميدان الاقتصادي، فضلاً عن تعريف المستثمرين إلى الفرص المتاحة للاستثمار في القطاع العقاري في الإمارة، مشيراً إلى تضافر جهود مختلف المؤسسات والدوائر الحكومية ذات العلاقة بالقطاع العقاري في إمارة الشارقة؛ من أجل انعقاد المعرض الذي يؤمل أن يكون له دوره الكبير في إحداث قفزة نوعية في الأفكار والمشاريع؛ لتطوير القطاع العقاري، وصولاً إلى تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في أن تغدو الإمارة نموذجاً رائداً يحتذى في هذا المجال.

من جانبه، أشار عبدالعزيز أحمد شامس الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري، إلى أن تأكيد هذا العدد من الشركات والمؤسسات للمشاركة في نسخة المعرض الجديدة، تؤكد مكانة هذا الحدث في الترويج لمشاريع المطورين العقاريين، وإتاحة الفرصة للتواصل فيما بينهم؛ لبحث عقد شراكات أعمال جديدة وواعدة وإبرام الصفقات الكبرى من خلاله، لافتاً إلى أن دورة هذا العام ستشهد تنظيم عدد من ورش العمل والدورات التدريبية والندوات والجلسات الحوارية، يقدمها ويحاضر فيها عدد من الدوائر المعنية والشركات الرائدة في الاستثمار والتطوير العقاري في الإمارة؛ بحيث توضح التسهيلات والقوانين المشجعة للاستثمار في الشارقة، والخطوات العملية التي من شأنها تذليل كافة التحديات أمام المستثمرين والمطورين العقاريين، ورسم التوجهات الاستثمارية المستقبلية في هذا القطاع بالإمارة.