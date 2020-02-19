شكرا لقرائتكم خبر عن بكين تخفض أسعار الوقود للمرة الثانية في 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الصين، أمس الثلاثاء، أنها ستخفض سقف أسعار التجزئة للبنزين والديزل للمرة الثانية في 2020 تمشياً مع نزول أسعار النفط العالمية، ليصل إجمالي التخفيضات منذ بداية العام إلى حوالي 10%. وقالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح إنه سيجري خفض أسعار البنزين 415 يوانا (59.24 دولار) للطن وتقليص أسعار الديزل 400 يوان. وقالت هيئة التخطيط الرسمية بالبلاد إن التخفيضات السعرية الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اليوم الأربعاء. (رويترز)

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