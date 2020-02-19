شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق عند أعلى مستوى هذا العام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات الثلاثاء بشكل ملحوظ محققة أعلى مستوى منذ أوائل يناير/كانون الثاني الماضي، وذلك رغم ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، ووسط طلب على الملاذات الآمنة ومتابعة لتطورات فيروس "كورونا".



وكشفت الحكومة الصينية عن ارتفاع عدد الوفيات إلى نحو 1890 حالة وإصابة 72 ألف شخص آخرين بفيروس كورونا، لكن وتيرة الإصابات على أساس يومي تراجعت مقارنة بيناير/كانون الثاني.

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وتعرضت عدة أسواق للضغوط خشية تأثير الفيروس على أعمال الشركات بناء على ما ظهر في بيان "آبل" وانخفاض أسهم الشركات الموردة لمكونات منتجاتها.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 22:26 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 99.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 99.4 نقطة وأقل مستوى عند 99.1 نقطة.



وفي ختام الجلسة، ارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم مارس/آذار بنسبة 2.4% إلى 18.15 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ أوائل يناير/كانون الثاني هذا العام، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 18.215 دولار وأقل سعر عند 17.765 دولار.