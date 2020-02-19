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شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار الجنيه الإسترليني مع ترقب المفاوضات بين لندن وبروكسل والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات الثلاثاء وسط ترقب في الأسواق لجولات المفاوضات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بشان صياغة العلاقات المستقبلية.
يأتي ذلك بعد تنفيذ "بريكست" في الحادي والثلاثين من يناير/كانون الثاني ودخول المملكة المتحدة في فترة انتقالية ستنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر/كالنون الأول القادم.
وصرح أحد المسؤولين في الحكومة البريطانية بأن لندن لا تريد شروطا خاصة في صفقة تجارية مع الاتحاد الأوروبي بل إنها تريد صفقة عادية شأنها شأن الاتفاقيات التجارية التي أبرمها التكتل الموحد مع دول كاستراليا او كوريا الجنوبية.
وعلى صعيد تطورات "كورونا، اكدت الحكومة الصينية تباطؤ وتيرة انتشار الفيروس في البلاد مسجلة أقل عدد وفيات وإصابات يومية الثلاثاء.
وعلى صعيد التعاملات، استقر الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 22:27 بتوقيت جرينتش عند 1.30، وسجلت العملة البريطانية أعلى سعر اليوم أمام نظيرتها الأمريكية عند 1.3002 وأقل سعر عند 1.2995.
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