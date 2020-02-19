الاقتصاد

استقرار الجنيه الإسترليني مع ترقب المفاوضات بين لندن وبروكسل

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار الجنيه الإسترليني مع ترقب المفاوضات بين لندن وبروكسل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات الثلاثاء وسط ترقب في الأسواق لجولات المفاوضات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بشان صياغة العلاقات المستقبلية.


يأتي ذلك بعد تنفيذ "بريكست" في الحادي والثلاثين من يناير/كانون الثاني ودخول المملكة المتحدة في فترة انتقالية ستنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر/كالنون الأول القادم.

Advertisements


وصرح أحد المسؤولين في الحكومة البريطانية بأن لندن لا تريد شروطا خاصة في صفقة تجارية مع الاتحاد الأوروبي بل إنها تريد صفقة عادية شأنها شأن الاتفاقيات التجارية التي أبرمها التكتل الموحد مع دول كاستراليا او كوريا الجنوبية.


وعلى صعيد تطورات "كورونا، اكدت الحكومة الصينية تباطؤ وتيرة انتشار الفيروس في البلاد مسجلة أقل عدد وفيات وإصابات يومية الثلاثاء.


وعلى صعيد التعاملات، استقر الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 22:27 بتوقيت جرينتش عند 1.30، وسجلت العملة البريطانية أعلى سعر اليوم أمام نظيرتها الأمريكية عند 1.3002 وأقل سعر عند 1.2995.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استقرار الجنيه الإسترليني مع ترقب المفاوضات بين لندن وبروكسل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا