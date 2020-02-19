شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق مرتفعاً ويغلق أعلى الحاجز 1600 دولار للمرة الأولى في سبع سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الثلاثاء مدعومة بالطلب على المعادن النفيسة كملاذ آمن في ظل المخاوف المستمرة من فيروس "كورونا" وتأثيره على أعمال الشركات، وذلك رغم ارتفاع الدولار أمام أغللب العملات الرئيسية.



هذا، وأعلنت "آبل" في بيان أن أعمالها سوف تتضرر بسبب انتشار فيروس "كورونا" في الصين كما توقعت عدم بلوغ مستهدفها بشأن الإيرانات الفصلية المحتملة خلال الربع السنوي المنتهي بنهاية مارس/آذار.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:55 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 99.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 99.4 نقطة وأقل مستوى عند 99.1 نقطة.



وفي ختام الجلسة، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل/نيسان بنسبة 1.1% أو ما يعادل 17.2 دولار إلى 1603.60 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ مارس/آذار عام 2013، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 1608.2 دولار وأقل سعر عند 1584.8 دولار.