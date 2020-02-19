شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب» يتوقع التوصل إلى اتفاق تجاري مع الهند والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة مع الهند بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في الولايات المتحدة في الأسبوع الأول من نوفمبر المقبل.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن ترامب سيزور الهند خلال الأسبوع المقبل حيث تعتبر العلاقات التجارية بين واشنطن ونيودلهي بندا أساسيا على جدول أعمال الزيارة.

وكان الجانبان الأمريكي والهند قد أجريا محادثات بهدف التوصل إلى اتفاق تجاري أولي قبل زيارة ترامب للهند يومي 24 و25 فبراير الجاري.