الاقتصاد

الدولار يجذب المستثمرين كملاذ آمن في ظل الضغوط على أسواق الأسهم

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم في ظل إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة وتجنب أصول المخاطرة.


وكشفت الحكومة الصينية عن ارتفاع أعداد الوفيات بفيروس كورونا إلى نحو 1890 شخصا بينما أصيب أكثر من 72 ألف شخص آخرين.


وأعلنت شركة "آبل" في بيان رسمي أنها لا تتوقع بلوغ مستهدفها بشأن الإيرادات الفصلية خلال الربع السنوي الأول المنتهي في مارس/آذار القادم بسبب انتشار فيروس "كورونا".

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وأكدت أن وتيرة عودة نشاطها في المتاجر المملوكة لها بالصين لا تزال بطيئة  متوقعة انخفاض الطلب على منتجاتها في مختلف الأسواق.


وتحاول العديد من الشركات العالمية تقييم أثر وتداعيات "كورونا" على نتائج أعمالها في الربع السنوي الجاري.


وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:44 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 99.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 99.4 نقطة وأقل مستوى عند 99.1 نقطة.

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