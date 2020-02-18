الاقتصاد

وزير الصناعة يشكر القيادة بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على تنظيم بنك التصدير والاستيراد

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السيد عبدالرحمن 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:18 مساءً, 18 فبراير 2020 م

المناطق - واس

رفع معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي.
وأكد معاليه ، أن بنك التصدير والاستيراد السعودي سيكون له دور بارز ومؤثر في تحقيق إحدى مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تهدف لرفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16 % إلى 50% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في عام 2030 ، مشيرا إلى أن بنك التصدير والاستيراد سيكون داعما للقطاع الصناعي الذي تعول عليه الدولة في تعزيز التنمية.
وأوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية أنه سيتم العمل على تحديد رأس مال البنك اللازم لتمكين البنك من أداء دوره المأمول بدعم المصدرين بما يتناسب مع احتياجاتهم ويعتمد من صندوق التنمية الوطني.

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