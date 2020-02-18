شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض بعد تحذيرات «أبل» والان نبدء بالتفاصيل

هبط المؤشران داو جونز وستاندرد اند بورز أمس الثلاثاء، بينما أنهى المؤشر ناسداك جلسة التداول في بورصة وول ستريت على ارتفاع طفيف، بعد تحذير بشأن المبيعات من عملاق التكنولوجيا أبل أبرز تأثير تفشي فيروس كورونا على سلاسل الإمداد العالمية.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 165.89 نقطة، أو 0.56 بالمائة، ليغلق عند 29232.19 نقطة بينما أنهى المؤشر ستاندرد اند بورز جلسة التداول منخفضا 9.87 نقطة، أو 0.29 بالمائة، إلى 3370.29 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 1.57 نقطة، أو 0.02 بالمائة، إلى 9732.74 نقطة.