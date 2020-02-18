شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بارتفاع قياسي في إنتاج النفط الصخري الأمريكي في مارس والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن انتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة من المتوقع أن يرتفع بنحو 18 ألف برميل يوميا في مارس إلى مستوى قياسي عند 9.18 مليون برميل يوميا، مدفوعا بمكاسب في حوض برميان.

ومع هذا، فإن من المتوقع أن يبقى الانتاج مستقرا أو ينخفض في ستة من سبعة تشكيلات صخرية رئيسية.

وأشارت البيانات إلى أن انتاج النفط في حوض برميان، أكبر التشكيلات الصخرية والواقع في تكساس ونيو مكسيكو، من المنتظر أن يرتفع بمقدار 39 ألف برميل يوميا إلى مستوى قياسي جديد عند 4.86 مليون برميل يوميا. وستكون تلك أصغر زيادة شهرية منذ سبتمبر.

ومن المتوقع أن يهبط الانتاج من منطقة باكن في نورث داكوتا ومونتانا بنحو 2000 برميل يوميا إلى نحو 1.47 مليون برميل يوميا ليواصل التراجع للشهر الرابع على التوالي.