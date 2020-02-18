شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار القمح العالمية وسط زيادة الطلب والان نبدء بالتفاصيل

ارتفعت أسعار التعاقدات الآجلة للقمح بأعلى وتيرة لها منذ منتصف ديسمبر الماضي بسبب تراجع تقديرات الإنتاج في أستراليا نتيجة الجفاف.

كما أدت التكهنات بشأن زيادة الطلب الصيني على القمح الأمريكي إلى ارتفاع الأسعار، بعد إعلان الصين قائمة السلع الأمريكية التي سيتم إعفاؤها من الرسوم الجمركية العقابية.

من ناحيته ذكر المكتب الأسترالي للزراعة والموارد الاقتصادية والعلوم، في وقت سابق من الأسبوع الحالي إن موجة الأمطار الأخيرة في أستراليا جاءت متأخرة عن الوقت المناسب لموسم الزراعة الصيفي في أغلب مناطق كوينزلاند ونيو ساوث ويلز، في أعقاب موجة جفاف ممتدة. وتتوقع وزارة الزراعة الأمريكية تراجع إنتاج أستراليا من القمح خلال العام الحالي بنسبة 10% ليصل إلى أقل مستوى له منذ 2008.