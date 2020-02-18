أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 18-2-2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 18-2-2020، وجاءت أبرزها إنهاء أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات.





إيقاف تداول 11 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 11 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى الإسماعيلية مصر للدواجن، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى، رواد السياحة، العربية للمحابس، المصرية لتطوير صناعة البناء، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية.





البورصة تخسر 6.6 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وذلك بعدما أغلقت أمس على ارتفاع، وسط أحجام تداول متوسطة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 6.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 692.357 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 607.3 مليون ورقة مالية بقيمة 4.4 مليار جنيه، بسبب تنفيذ صفقة محمية على شركة فورى بقيمة 3.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 20.6 ألف عملية لعدد 172 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 13.75% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 83.03%، والعرب على 3.21% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 88.59% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 11.40%.

ومال صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 9.5 مليون جنيه، 41.9 جنيه، 45.1 مليون جنيه، 326.9 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب للشراء بقيمة 422.8 مليون جنيه، 663.8 ألف جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 13636 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.6% ليغلق عند مستوى 1846 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 15585 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 5071 نقطة.

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كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 1237 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 1358 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.55% ليغلق عند مستوى 586 نقطة.

وارتفعت أسهم 25 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 112 شركة، ولم تتغير مستويات 35 شركة.





مشتريات مجالس الإدارات تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، إذ اشترى مجلس إدارة شركات المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، مصر لصناعة الكيماويات، 297 ألف سهم، 15963 سهم، على التوالى، كما اشترى مساهم رئيسى بشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية، 5000 سهم، واشترى نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالبنك المصرى الخليجى 51470 سهم.

واشترت مجموعة مرتبطة بشركتى مجموعة عامر القابضة، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، 1.25 مليون سهم، 446.2 ألف سهم، فيما باعت مجموعة مرتبطة لشرك الأخوة المتضامنين للاستثمار العقارى والأمن الغذائى 50 سهم.

ديفكو

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهم الشركة الدولية للثلج الجاف ديفكو 2 " DIFCO 2 " ، وذلك اعتبارا من بداية جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وذلك بالإشارة إلى أحكام المادة 74 من الإجراءات التنفيذية بشأن الإجراءات المتبعة لشطب قيد أسهم الشركة شطبا اختياريا، على أن يتم عرض موقف هذه الشركة على لجنة القيد وفقا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية وصدور قرار اللجنة بشطبها.





مستشفى كليوباتراكشفت شركة مستشفى كليوباترا، عن قيمة مبلغ تسوية النزاع على أرض مستشفى النيل بدراوى مع الهيئة العامة للنقل النهرى وبلغت 36 مليون جنيه، مؤكدة أن التسوية تقع في إطار المبالغ المحتجزة سابقاً من ثمن صفقة بيع أسهم شركة مستشفى النيل بدراوي صالح شركة مستشفى كليوباترا.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، أنه جاري التفاوض مع بائعي أسهم شركة مستشفى النيل بدراوي على التسوية النهائية لأي أمور متعلقة بين الشركة والبائعين.