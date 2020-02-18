شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 18 - 2 -2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 18 -2 -2020.

إيقاف تداول 11 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 11 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى الإسماعيلية مصر للدواجن، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى، رواد السياحة، العربية للمحابس، المصرية لتطوير صناعة البناء، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية.

البورصة تخسر 6.6 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وذلك بعدما أغلقت أمس على ارتفاع، وسط أحجام تداول متوسطة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 6.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 692.357 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 607.3 مليون ورقة مالية بقيمة 4.4 مليار جنيه، بسبب تنفيذ صفقة محمية على شركة فورى بقيمة 3.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 20.6 ألف عملية لعدد 172 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 13.75% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 83.03%، والعرب على 3.21% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 88.59% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 11.40%.

ومال صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 9.5 مليون جنيه، 41.9 جنيه، 45.1 مليون جنيه، 326.9 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب للشراء بقيمة 422.8 مليون جنيه، 663.8 ألف جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 13636 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.6% ليغلق عند مستوى 1846 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 15585 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 5071 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 1237 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 1358 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.55% ليغلق عند مستوى 586 نقطة.

وارتفعت أسهم 25 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 112 شركة، ولم تتغير مستويات 35 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- النيل للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 28.420 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.98%

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- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو بسعر إغلاق 13.650 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.08%

- ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 3.740 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.06%

- الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 6.700 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.55%

- فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بسعر إغلاق 8.890 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.37%

وضمت الأسهم المتراجعة:

- المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 2.620 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.39%

- رواد السياحة بسعر إغلاق 9.320 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.80%

- مصر الجديدة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 19.280 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.86%

- العربية للمحابس بسعر إغلاق 0.608 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.74%

- شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى-نيوداب بسعر إغلاق 8.740 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.41%