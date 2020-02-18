شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتراجع بعد تحول المستثمرين بعيدا عن أصول المخاطرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى القلق من انتشار فيروس "كورونا" مما دفع المستثمرين بعيدا عن أصول المخاطرة كأسواق الأسهم والخام.



وارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى نحو 1890 حالة بينما أصيب ما يقرب من 72 ألف حالة أخرى.



وفي سياق منفصل، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:36 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 99.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 99.4 نقطة وأقل مستوى عند 99.1 نقطة.

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وتم تأجيل بيانات المخزونات الأمريكية من الخام حيث من المتوقع صدورها يوم الخميس بدلا من الأربعاء نتيجة إغلاق الأسواق في الولايات المتحدة يوم الإثنين احتفالا بعيد الرؤساء.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض "ويست تكساس" بحلول الساعة 18:33 بتوقيت جرينتش بنسبة 00.5% إلى 51.7 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 52.4 دولار وأقل سعر عند 50.8 دولار.



وتراجع "برنت" بنسبة 0.4% إلى 57.4 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 57.5 دولار وأقل سعر عند 56.3 دولار.