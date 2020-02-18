شكرا لقرائتكم خبر عن «صندوق النقد» يخفض توقعاته للنمو في نيجيريا والان نبدء بالتفاصيل
وتعاني نيجيريا من نمو منخفض منذ أن خرجت من ركود قبل أربع سنوات. وتعهد الرئيس محمد بخاري، الذي بدأ فترة ولاية ثانية مدتها أربع سنوات في مايو أيار، بإحياء الاقتصاد لكن المستثمرين ينتظرون سياسات.
وارتفع النمو في نيجيريا إلى معدل سنوي 2.28 بالمئة في الربع الثالث من 2019 بعد أن ارتفع انتاجها من النفط الخام، أهم صادراتها، الى أعلى مستوي في أكثر من ثلاث سنوات.
لكن أسعار النفط تراجعت اليوم عن 57 دولارا للبرميل متضررة من مخاوف من أن انتشار فيروس كورونا قد يلحق ضررا بالطلب على الخام في الصين ومع عدم اتخاذ أوبك وحلفائها المزيد من الإجراءات لدعم السوق.
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