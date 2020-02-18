الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - مصر تتمكن من صناعة أول "لودر" ثقيل تمكنت مصانع الإنتاج الحربي في مصر من تصنيع أول "لودر" مطابق للمعايير العالمية تحت مسمى Long life LD900 إنتاج شركة IMUT وبالتعاون مع شركات الإنتاج الحربي. ويبلغ طول "اللودر" الجديد 9 أمتار، وعرضه 3.2 متر، وارتفاعه 3.5 متر ووزنه 24.6 طنا وأقصى حمولة 10 أطنان، وقدرة المحرك 335 حصانا وسعة المحرك 10.8 لتر وأقصى سرعة 40 كم/ ساعة والمدة الزمنية للتحميل والتفريغ 11.8 ثانية ويوجد به الوضع البطيء لنظام الهيدروليك. وتم الكشف عنه خلال افتتاح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الاثنين، مصنع 300 الحربي بشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة في ذخائر الأسلحة المتعددة الصغيرة والمتوسطة والقذائف.

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