شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار اقتصاد اليوم.. استمرار تراجع الدولار أمام الجنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 18 - 2 - 2020 عددا من الاخبار الاقتصادية المحلية منها زيادة عدد المواليد، وانخفاض الدولار، وارتفاع أسعار الذهب، ووزير الاتصالات يعلن إنطلاق خدمات مصر الرقمية بكل المحافظات خلال شهرين بـ4 خدمات رئيسة.

الساعة السكانية تسجل 22 ألف مولود زيادة بعد الـ100 مليون الأولى فى أسبوعصورة أرشيفية

في مثل هذا اليوم الثلاثاء قبل أسبوع واحد فقط، أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تحقيق الـ100 مليون الأولى فى عدد سكان مصر بالداخل، وبعد مرور أسبوع سجلت الساعة السكانية صباح اليوم 22 ألف و270 نسمة، وهو ما يشير إلى حجم النمو المضطرد للمواليد في مصر.

وزير الاتصالات: إنطلاق خدمات مصر الرقمية بكل المحافظات خلال شهرين بـ4 خدمات رئيسة

الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الخطوات التي تقوم بها وزارة الاتصالات بهدف تحقيق استراتيجية بناء "مصر الرقمية"، مؤكدا أن مشروع رقمنة مدينة بورسعيد وتحويلها إلى مدينة ذكية يعد أولى ثمار هذه الاستراتيجية والتي تقوم على محورين رئيسيين هما : التحول الرقمي، وبناء القدرات والتنمية البشرية كما أن هذين المحورين يرتكزان على قاعدتين، وهما البنية التحتية المعلوماتية، والتشريعات والقوانين المنظمة.

وجاء ذلك خلال لقائه مع أعضاء منظمة اتصال التي يترأس مجلس إدارتها الدكتور حازم الطحاوي، في إطار مبادرة لقاء الحكومة Meet The Government التي اطلقتها "اتصال" منذ سنوات .

وزيرة التخطيط تتابع برنامج عمل صندوق الاستثمار القومى الخيرى للتعليم

الدكتورة هالة السعيد

عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعًا لمتابعة برنامج عمل صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم بحضور الدكتورة داليا عبد القادر، عضو مجلس إدارة الصندوق، والدكتورة ندى مسعود، رئيس وحدة الاقتصاد الكلي بوزارة التخطيط، وذلك بعد انتهاء فترة الاكتتاب فى الصندوق.

وتناول الاجتماع مناقشة عدة محاور تمثلت في آخر مستجدات عمل الصندوق ومقترحات تحديد الأهداف القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل لبرنامج عمل الصندوق، إلى جانب مناقشة قيام الصندوق بتنفيذ بعثات دراسية ومنح للطلبة المتميزين، بالإضافة إلى آليات النهوض بالتعليم الفني، واحتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

وزير المالية يستعرض جهود الحوكمة الرقابية بالمنافذ الجمركية خلال 2019

الدكتور محمد معيط، وزير المالية

استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تقريرًا حول جهود مصلحة الجمارك، خلال العام الماضى، فى تعزيز إجراءات الحوكمة الرقابية بالمنافذ الجمركية بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يُسهم فى حماية الأمن القومى المصرى، والاقتصاد القومى، والحفاظ على صحة المواطنين، وتحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، مطالبًا بتكثيف جهود رجال الجمارك فى أداء واجبهم الوظيفى والوطنى، بمراعاة تيسير الإجراءات الجمركية على النحو الذى يُساعد فى تحفيز الاستثمار.

قال السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، إن تشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية، أسهم فى الحد من محاولات التهريب، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة، وحماية الصناعة الوطنية، والمجتمع المصري من دخول سلع خطرة أو تضر بالأمن القومي، لافتًا إلى أن عدد محاضر التهرب الجمركي، خلال العام الماضى، بلغ ٢٤ ألفًا و٢٤٧ محضرًا، تم تحصيل ٨ مليارات و١٨٩ مليونًا و١٣٩ ألف جنيه، رسوم جمركية وغرامات تهريب.

مصلحة الضرائب: إقرار ضريبة الأجور والمرتبات إلكترونيا تجريبيا خلال أبريل المقبل

رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية

أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه استكمالاً لمنظومة ميكنة الإقرارات الضريبية سيتم تقديم إقرار ضريبة الأجور والمرتبات إلكترونياً، عن طريق موقع المصلحة على شبكة الإنترنت تجريبيا خلال إقرار شهر أبريل، وذلك للتأكد من نجاح التجربة تمهيدا لتقديمه بشكل إلزامي إلكترونيا خلال الفترة القادمة.

وقال عبد القادر، إن إقرار ضريبة الأجور والمرتبات سيكون ربع سنوي، يقدم كل ثلاثة شهور، ويتم في نهاية العام تقديم جميع التسويات، لافتا إلى أنه سيتم أيضاً تقديم التسويات إلكترونيا.

وتهيب مصلحة الضرائب بالممولين سرعة التسجيل بموقع الخدمات الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية www.incometax.gov.eg للاستفادة بهذه الخدمة.

تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

Advertisements

البورصة المصرية

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وذلك بعدما أغلقت أمس على ارتفاع، وسط أحجام تداول متوسطة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 6.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 692.357 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 607.3 مليون ورقة مالية بقيمة 4.4 مليار جنيه، بسبب تنفيذ صفقة محمية على شركة فورى بقيمة 3.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 20.6 ألف عملية لعدد 172 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 13.75% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 83.03%، والعرب على 3.21% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 88.59% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 11.40%.

تنفيذ صفقة على "فورى" بقيمة 3.62 مليار جنيه.. وتسوية أرض النيل بدراوى بـ36 مليون جنيهصورة أرشيفية

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن تنفيذ صفقات محمية على أسهم شركة فورى لتكنولوجيا البنوك، لعدد 452 مليون سهم بقيمة إجمالية 3.62 مليار جنيه.

وفى سياق آخر كشفت شركة مستشفى كليوباترا، عن قيمة مبلغ تسوية النزاع على أرض مستشفى النيل بدراوى مع الهيئة العامة للنقل النهرى وبلغت 36 مليون جنيه، مؤكدة أن التسوية تقع في إطار المبالغ المحتجزة سابقاً من ثمن صفقة بيع أسهم شركة مستشفى النيل بدراوي صالح شركة مستشفى كليوباترا.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، أنه جاري التفاوض مع بائعي أسهم شركة مستشفى النيل بدراوي على التسوية النهائية لأي أمور متعلقة بين الشركة والبائعين.

وفي مطلع الأسبوع الجاري، أعلنت شركة مستشفى كليوباترا، توقيع اتفاق تسوية شاملة ونهائية مع الهيئة العامة للنقل النهري وشركة مستشفى النيل وورثة حسن بدراوي بخصوص أرض مستشفى النيل بدراوي.

الدولار يواصل انخفاضه اليوم بمقدار 3 قروش ويسجل 15.56 جنيه

واصل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 18-2-2020 انخفاضه أمام الجنيه المصرى فى بعض البنوك العاملة فى مصر، حيث تراجع سعر صرف الدولار فى البنك التجارى الدولىcib بمقدار قرشين مسجلا 15.56 جنيه للشراء، و15.66 جنيه للبيع، مقابل سعره صباحا 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع، فيما سجل سعره فى البنك الأهلى المصرى تراجعا بمقدار 3 قروش بتعاملات اليوم مسجلا 15.58 جنيه للشراء و15.68 جنيه للبيع بعد أن كان سعره 15.61 جنيه للشراء، و15.71جنيه للبيع فى التعاملات الصباحية اليوم.





تباين سعر اليورو اليوم الثلاثاء 18-2-2020 أمام الجنيه المصرى

تباين سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 18-2-2020، فى عدد من البنوك العاملة فى مصر وذلك مقارنة بختام تعاملات الأمس، حيث سجل سعره فى البنك الأهلى المصرى 16.89جنيه للشراء، و 17.02 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 16.89جنيه للشراء، و 17.03 جنيه للبيع مسجلا الأسعار

ارتفاع أسعار الذهب في مصر جنيه واحد.. وعيار 21 يسجل 691 جنيها للجرام

ارتفع سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي، بمقدار جنيه واحد اليوم، في ظل ارتفاع سعر الذهب عالميا إلى 1588 بالتزامن مع استمرار مخاوف المستثمرين من انتشار فيروس كورونا وتأثيره على حركة الأسواق عالميا، وارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة في مصر.

الذهب في مصر:

عيار 18 سجل 591 جنيها .

عيار 21 سجل 690 جنيها .

عيار 24 سجل 788 جنيها.

الجنيه الذهب: 5520 جنيها.

أوقية الذهب: 1588 دولار .